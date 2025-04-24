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В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы" - РИА Новости, 24.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:07 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы" - РИА Новости, 24.04.2025
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"
Свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в Белоруссии для участия в международной акции "Диктант Победы", которая пройдет на 11 площадках в различных... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T14:07:00+03:00
2025-04-24T14:07:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
белоруссия
минск
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
диктант победы
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в Белоруссии для участия в международной акции "Диктант Победы", которая пройдет на 11 площадках в различных регионах республики 25 апреля, сообщили РИА Новости в четверг в представительстве Россотрудничества в республике. "Предварительная цифра зарегистрированных участников - 1325 человек", - сообщили в представительстве Россотрудничества в Белоруссии. При этом там обратили внимание, что эта цифра еще не окончательная. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки. Как рассказали в представительстве Россотрудничества в Минске, во всех регионах Белоруссии в пятницу будут работать 11 зарегистрированных площадок, где желающие смогут поучаствовать в акции. Центральными станут площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском Доме в Минске. Акция, в ходе которой за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, не имеет возрастных ограничений. Ее участниками, как ожидаются, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, суворовцы, студенты, представители общественных организаций, дипломаты.
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белоруссия
минск
россия
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белоруссия, минск, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Белоруссия, Минск, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Диктант Победы
В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"

Более 1,3 тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы" в Белоруссии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкАкция "Диктант Победы"
Акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Артем Кулекин
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Акция "Диктант Победы". Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в Белоруссии для участия в международной акции "Диктант Победы", которая пройдет на 11 площадках в различных регионах республики 25 апреля, сообщили РИА Новости в четверг в представительстве Россотрудничества в республике.
"Предварительная цифра зарегистрированных участников - 1325 человек", - сообщили в представительстве Россотрудничества в Белоруссии. При этом там обратили внимание, что эта цифра еще не окончательная.
"Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки.
Как рассказали в представительстве Россотрудничества в Минске, во всех регионах Белоруссии в пятницу будут работать 11 зарегистрированных площадок, где желающие смогут поучаствовать в акции. Центральными станут площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском Доме в Минске.
Акция, в ходе которой за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, не имеет возрастных ограничений. Ее участниками, как ожидаются, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, суворовцы, студенты, представители общественных организаций, дипломаты.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБелоруссияМинскРоссияФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Диктант Победы
 
 
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