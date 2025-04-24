https://ria.ru/20250424/belorussija-2013190188.html

В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"

В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы" - РИА Новости, 24.04.2025

В Белоруссии больше тысячи человек зарегистрировались на "Диктант Победы"

Свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в Белоруссии для участия в международной акции "Диктант Победы", которая пройдет на 11 площадках в различных... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T14:07:00+03:00

2025-04-24T14:07:00+03:00

2025-04-24T14:07:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

белоруссия

минск

россия

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

диктант победы

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Свыше 1,3 тысячи человек зарегистрировались в Белоруссии для участия в международной акции "Диктант Победы", которая пройдет на 11 площадках в различных регионах республики 25 апреля, сообщили РИА Новости в четверг в представительстве Россотрудничества в республике. "Предварительная цифра зарегистрированных участников - 1325 человек", - сообщили в представительстве Россотрудничества в Белоруссии. При этом там обратили внимание, что эта цифра еще не окончательная. "Диктант Победы" - международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны. Акция в 2025 году пройдет 25 апреля на 35 тысячах площадках в России и более чем в 90 странах мира. На вопросы диктанта можно ответить как онлайн на сайте проекта, так и посетив специальные площадки. Как рассказали в представительстве Россотрудничества в Минске, во всех регионах Белоруссии в пятницу будут работать 11 зарегистрированных площадок, где желающие смогут поучаствовать в акции. Центральными станут площадки в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, филиале Российского государственного социального университета и Русском Доме в Минске. Акция, в ходе которой за 45 минут предстоит ответить на вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, не имеет возрастных ограничений. Ее участниками, как ожидаются, станут люди разных возрастов и сфер деятельности, в том числе школьники, суворовцы, студенты, представители общественных организаций, дипломаты.

https://ria.ru/20250424/pobeda-2013176321.html

белоруссия

минск

россия

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белоруссия, минск, россия, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), диктант победы