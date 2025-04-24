https://ria.ru/20250424/bastrykin-2013297718.html

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым сносом домов на Кубани

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым сносом домов на Кубани - РИА Новости, 24.04.2025

Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовым сносом домов на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с жителями Кубани, которые жалуются, что их дома массово сносят как самовольные постройки, а РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:43:00+03:00

2025-04-24T23:43:00+03:00

2025-04-24T23:43:00+03:00

россия

краснодарский край

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался историей с жителями Кубани, которые жалуются, что их дома массово сносят как самовольные постройки, а они при этом не получают никакой компенсации, сообщается в Telegram-канале СК РФ. Ранее в сети появилось видеообращение кубанцев, которые жалуются на признание в судебном порядке их жилья самовольными постройками и подлежащими сносу. Они заявили, что составили собственный реестр, в котором находится уже свыше 146 многоквартирных домов. При этом в среднем в каждом доме от 150 до 900 пострадавших граждан, среди которых пенсионеры, многодетные семья, семьи участников СВО и те, для кого это жилье было единственным. При этом по словам обратившихся, никакой компенсации они за это не получили. "Председатель Следственного комитета поручил доложить по обращению жителей Краснодарского края о нарушении их жилищных прав", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250127/banda-1995605051.html

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россия, краснодарский край, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)