https://ria.ru/20250424/bank-2013266159.html
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме - РИА Новости, 24.04.2025
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:29:00+03:00
2025-04-24T18:29:00+03:00
2025-04-24T18:29:00+03:00
технологии
т-банк (ао «тинькофф банк»)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. "У незначительного числа клиентов могли наблюдаться затруднения с проведением операций в мобильном приложении. Все затруднения были оперативно ликвидированы с момента обнаружения. Сейчас все сервисы работают штатно", - говорится в сообщении. Ранее в четверг клиенты жаловались на работу мобильного приложения банка. Согласно данным сайта Downdetector, число жалоб пользователей на пике превышало 3 тысячи.
https://ria.ru/20250420/bank-2012382653.html
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технологии, т-банк (ао «тинькофф банк»), россия
Технологии, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Россия
Все сервисы Т-Банка работают в штатном режиме
Т-Банк сообщил, что все сервисы работают в штатном режиме после сбоя