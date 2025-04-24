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"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей - РИА Новости, 24.04.2025
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17:06 24.04.2025 (обновлено: 17:46 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/avtovaz-2013243989.html
"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей
"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей - РИА Новости, 24.04.2025
"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей
АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:06:00+03:00
2025-04-24T17:46:00+03:00
автоваз
федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)
авто
lada vesta
экономика
эра-глонасс
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данных автомобилях отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на всех транспортных средствах.Как уточнили РИА Новости в АО "ГЛОНАСС", отсутствующий блок подключается к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС"."На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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автоваз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, lada vesta, экономика, эра-глонасс
АвтоВАЗ, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Авто, Lada Vesta, Экономика, ЭРА-ГЛОНАСС
"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей

АвтоВАЗ отзывает 47,1 тыс автомобилей для установки систем экстренных служб

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Виталий Невар
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Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на данных автомобилях отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на всех транспортных средствах.
Как уточнили РИА Новости в АО "ГЛОНАСС", отсутствующий блок подключается к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС".
"На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте.
Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
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АвтоВАЗФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)АвтоLada VestaЭкономикаЭРА-ГЛОНАСС
 
 
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