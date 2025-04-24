https://ria.ru/20250424/avtovaz-2013243989.html

"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей

"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей - РИА Новости, 24.04.2025

"АвтоВАЗ" отзывает почти 50 тысяч автомобилей

АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T17:06:00+03:00

2025-04-24T17:06:00+03:00

2025-04-24T17:46:00+03:00

автоваз

федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт)

авто

lada vesta

экономика

эра-глонасс

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. АО "АвтоВАЗ" отзывает 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и 24,4 тысячи Lada Largus, реализованных в период с 2021 по 2023 годы, для установки блока управления системой вызова экстренных служб, сообщил Росстандарт."Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Lada. Программа мероприятий представлена АО "АвтоВАЗ"... отзыву подлежат 22731 автомобиль Lada Vesta и 24408 автомобилей Lada Largus, реализованных в период с октября 2021 года по август 2023", - говорится в сообщении.Уточняется, что на данных автомобилях отсутствует блок управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС), который будет установлен на всех транспортных средствах.Как уточнили РИА Новости в АО "ГЛОНАСС", отсутствующий блок подключается к госинформсистеме "ЭРА-ГЛОНАСС"."На всех транспортных средствах будет проведена плановая установка блока управления системой вызова экстренных оперативных служб (СВЭОС). Уполномоченные представители изготовителя АО "АвтоВАЗ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - добавили в Росстандарте.Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

https://ria.ru/20250419/stoimost-2012273144.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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автоваз, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), авто, lada vesta, экономика, эра-глонасс