https://ria.ru/20250424/avito-2013261746.html
Компания под управлением РСХБ выкупила 50 процентов акций "Авито"
Компания под управлением РСХБ выкупила 50 процентов акций "Авито" - РИА Новости, 24.04.2025
Компания под управлением РСХБ выкупила 50 процентов акций "Авито"
Компания под управлением Россельхозбанка купила 50% в "Авито", в планах ее вывод на IPO, сообщили в пресс-службе "Авито", добавив, что сделка была закрыта в... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T17:58:00+03:00
2025-04-24T17:58:00+03:00
2025-04-24T18:14:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Компания под управлением Россельхозбанка купила 50% в "Авито", в планах ее вывод на IPO, сообщили в пресс-службе "Авито", добавив, что сделка была закрыта в апреле. "Компания под управлением группы РСХБ стала владельцем 50% акций холдинговой компании "Авито". Сделка была проведена в рамках партнерства АО Россельхозбанк (РСХБ, Банк) и ООО "Кисмет Капитал Груп" (Kismet, KCG). Параметры сделки конфиденциальны, ее закрытие произошло в апреле 2025 года. Стороны рассматривают в дальнейшем возможность выхода "Авито" на публичные рынки капитала", - говорится в сообщении.Отмечается, что в 2022 году банк профинансировал приобретение "Авито". За прошедшие годы стороны добились высокого уровня взаимного доверия и эффективного взаимодействия, что стало основой для следующего этапа партнерства, добавили там.По словам основателя компании Kismet Capital Group (владеет "Авито") Ивана Таврина, компании будут продолжать поддерживать "операционную команду" "Авито" в рамках одобренной стратегии и заинтересованы в создании ее долгосрочной акционерной стоимости.
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экономика, авито, россельхозбанк, россия
Экономика, Авито, Россельхозбанк, Россия
Компания под управлением РСХБ выкупила 50 процентов акций "Авито"
Компания под управлением РСХБ выкупила 50% Авито, в планах ее вывод на IPO