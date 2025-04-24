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Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
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05:53 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/aviatsiya-2013086829.html
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 24.04.2025
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине
Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T05:53:00+03:00
2025-04-24T05:53:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. "Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". В предыдущий раз польские военные поднимали в воздух истребители по схожей причине 6 апреля.
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в мире, россия, украина, польша
В мире, Россия, Украина, Польша
Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

ВВС Польши и союзников подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. DentonИстребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Jarad A. Denton
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине.
"Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X.
Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами".
В предыдущий раз польские военные поднимали в воздух истребители по схожей причине 6 апреля.
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