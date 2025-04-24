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Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине - РИА Новости, 24.04.2025

Польскую авиацию подняли в воздух из-за якобы активности России на Украине

Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T05:53:00+03:00

2025-04-24T05:53:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Оперативное командование родов вооруженных сил Польши утверждает, что польская авиация поднята в воздух из-за якобы активности России на Украине. "Началось применение в нашем воздушном пространстве польских и союзных воздушных судов. В соответствии с действующими процедурами оперативный командующий родов вооруженных сил привел в действие все имеющиеся в его распоряжении силы и средства, были подняты дежурные пары истребителей, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности", - сообщает оперативное командование на своей странице в соцсети X. Польские военные заявили, что предпринятые меры направлены на обеспечение безопасности на территориях, граничащих с "уязвимыми районами". В предыдущий раз польские военные поднимали в воздух истребители по схожей причине 6 апреля.

https://ria.ru/20250422/bundesver-2012724585.html

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