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Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада" - РИА Новости, 24.04.2025
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11:19 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада" - РИА Новости, 24.04.2025
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:19:00+03:00
2025-04-24T11:19:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС и "Исламского джихада" в районе Джабалии", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"

ЦАХАЛ нанес удар по командно-контрольному центру ХАМАС в районе Джабалии

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля . Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии.
"Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС и "Исламского джихада" в районе Джабалии", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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