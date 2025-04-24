https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html

Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"

Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада" - РИА Новости, 24.04.2025

Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T11:19:00+03:00

2025-04-24T11:19:00+03:00

2025-04-24T11:19:00+03:00

в мире

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биньямин нетаньяху

хамас

исламский джихад

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС и "Исламского джихада" в районе Джабалии", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250423/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году