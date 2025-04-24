https://ria.ru/20250424/armija-2013135756.html
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада" - РИА Новости, 24.04.2025
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T11:19:00+03:00
2025-04-24T11:19:00+03:00
2025-04-24T11:19:00+03:00
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
хамас
исламский джихад
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по командно-контрольному центру палестинского движения ХАМАС и "Исламский джихад" в районе Джабалии на севере сектора Газа, сообщила в четверг пресс-служба армии. "Некоторое время назад силы ЦАХАЛ и ВВС Израиля нанесли удар по террористам, действовавшим в командно-контрольном центре ХАМАС и "Исламского джихада" в районе Джабалии", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что перед нанесением удара были приняты меры по снижению риска для гражданского населения. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250423/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c826e56bd25f1bc7b18fa5aab0752b52.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, исламский джихад, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Исламский джихад, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Армия Израиля нанесла удар по штабу ХАМАС и "Исламского джихада"
ЦАХАЛ нанес удар по командно-контрольному центру ХАМАС в районе Джабалии