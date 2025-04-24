https://ria.ru/20250424/armenija-2013298456.html

В Армении возмутились удалением миссией ЕС упоминания о геноциде армян

В Армении возмутились удалением миссией ЕС упоминания о геноциде армян - РИА Новости, 24.04.2025

В Армении возмутились удалением миссией ЕС упоминания о геноциде армян

Удаление миссией ЕС в Армении упоминания о геноциде армян в Османской империи из своего аккаунта в соцсети X вызвало возмущение у жителей республики. РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T23:52:00+03:00

2025-04-24T23:52:00+03:00

2025-04-24T23:53:00+03:00

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ЕРЕВАН, 24 апр - РИА Новости. Удаление миссией ЕС в Армении упоминания о геноциде армян в Османской империи из своего аккаунта в соцсети X вызвало возмущение у жителей республики. День памяти жертв геноцида армян в Османской империи отмечается ежегодно 24 апреля. В четверг пользователи соцсети X заметили, что в миссия ЕС в Армении сначала употребила слово "геноцид" в записи по случаю 110-й годовщины начала трагических событий, а потом удалила собственное упоминание геноцида из публикации. Термин "Армянский Геноцид" был заменен словами "Армянские жертвы". Это вызвало волну недовольства у жителей Армении. На странице миссии в соцсети появились гневные комментарии. "Почему вы удалили предыдущий аналогичный пост? Вам не нравится правда? Почему вы пытаетесь скрыть факты и ввести других в заблуждение?", - написал один из пользователей. "Вы - бесстыжие трусы, удалили свой предыдущий пост, где вы говорили о геноциде армян", - возмутился другой человек. "Жертвы чего, ЕС?", "Никол позвонил?", "Почему вы боитесь использовать слово геноцид, трусы", "Армянский народ ждет разъяснений", - говорится в следующих комментариях. Как заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захаров, удаление миссией Евросоюза в Армении слова "геноцид" из собственной публикации в соцсетях о геноциде армян - это цинизм и мерзость. В январе Совет ЕС продлил мандат гражданской наблюдательной миссии в Армении на границе с Азербайджаном с бюджетом в 44 миллиона евро на два года – до 19 февраля 2027 года. Всего в миссии работают порядка 200 человек из числа иностранных и принятых на месте сотрудников. В конце XIX - начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей. Госдума в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине - в Западной Армении". В марте премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил сделанное ранее главой МИД Араратом Мирзояном заявление, что международное признание геноцида армян не является внешнеполитическим приоритетом Еревана. Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.

https://ria.ru/20250424/zaharova-2013275116.html

https://ria.ru/20250423/shestvie-2013066723.html

https://ria.ru/20250424/pashinyan--2013101967.html

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армения, турция, россия, мария захарова, никол пашинян, арарат мирзоян, евросоюз, европарламент, в мире