https://ria.ru/20250424/anapa-2013264222.html
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2025
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и пляже РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:16:00+03:00
2025-04-24T18:16:00+03:00
2025-04-24T18:16:00+03:00
анапа
краснодарский край
керченский пролив
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589771_0:152:3101:1896_1920x0_80_0_0_0d7ddc4d91a24ebaf941a8bd7060bcb6.jpg
КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и пляже отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани. "Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и о пляже отеля "Пляжный поселок". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012122394.html
анапа
краснодарский край
керченский пролив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/15/1990589771_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_121795dfdcdf178c441d91d8cea6bbfb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анапа, краснодарский край, керченский пролив, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Происшествия
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на двух участках побережья Анапы