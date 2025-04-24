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На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2025
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18:16 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/anapa-2013264222.html
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 24.04.2025
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов
Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и пляже РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T18:16:00+03:00
2025-04-24T18:16:00+03:00
анапа
краснодарский край
керченский пролив
происшествия
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и пляже отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани. "Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет об участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и о пляже отеля "Пляжный поселок". В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250418/anapa-2012122394.html
анапа
краснодарский край
керченский пролив
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анапа, краснодарский край, керченский пролив, происшествия
Анапа, Краснодарский край, Керченский пролив, Происшествия
На двух участках побережья Анапы зафиксировали новые выбросы нефтепродуктов

Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксировали на двух участках побережья Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 24 апр - РИА Новости. Повторные выбросы нефтепродуктов зафиксированы на двух участках побережья Анапы, речь идет об участке около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и пляже отеля "Пляжный поселок", сообщили в оперштабе Кубани.
"Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы", - говорится в сообщении.
Уточняется, что речь идет об участке пляжа около детского лагеря "Приморский" в селе Витязево и о пляже отеля "Пляжный поселок".
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Повторный выброс нефтепродуктов на побережье Анапы - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Для купания летом будут доступны 17 километров побережья Анапы
18 апреля, 16:49
 
АнапаКраснодарский крайКерченский проливПроисшествия
 
 
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