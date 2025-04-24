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Тайны личной жизни звезды Comedy Woman Марины Федункив

Тайны личной жизни звезды Comedy Woman Марины Федункив - РИА Новости, 24.04.2025

Тайны личной жизни звезды Comedy Woman Марины Федункив

Марина Федункив - яркая и талантливая российская актриса комедийного жанра - получила широкую популярность благодаря роли "мамы Коляна" в сериале "Реальные... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T12:39:00+03:00

2025-04-24T12:39:00+03:00

2025-04-24T12:39:00+03:00

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Марина Федункив - яркая и талантливая российская актриса комедийного жанра - получила широкую популярность благодаря роли "мамы Коляна" в сериале "Реальные пацаны" и участию в шоу Comedy Woman. Между тем путь на вершину у актрисы выдался весьма непростым, как и ее личная жизнь. Только недавно она обрела женское счастье: вышла замуж за иностранца, который младше нее на 13 лет, и родила ребенка в свои 53 года.Работала прачкой, проводницей, воспитателем, сортировщицей…Родилась будущая комедийная звезда 27 августа 1971 года в Перми. Детство и юность провела на западе Украины. После окончания в 1998-м Пермского государственного института искусства и культуры начала играть в КВН и писать сценарии для студенческих юмористических проектов.Удача улыбнулась ей в 2002-м, когда вместе с командой "Добрянка" она выиграла Первую лигу КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.До переезда в Москву Марине пришлось перепробовать множество профессий: она работала проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой в Театре юного зрителя, сортировщицей на овощной базе, заведовала клубом при Пермской фармацевтической академии.В 2008-м перебралась в Москву и начала сниматься на телевидении. Среди первых проектов — юмористические скетч-шоу "Даёшь молодёжь!", "Всё по-нашему" и "Валера TV" на СТС. Затем начала играть одну из ролей в сериале ТНТ "Реальные пацаны" — маму Коляна.С 2013-го Марина становится одной из постоянных актрис юмористического шоу Comedy Woman. С тех пор она постоянно мелькает на телеэкране и стала одной из востребованных актрис комедийного жанра.Не мог даже совратьСо своим первым фактическим мужем Сергеем Щелчковым Федункив познакомилась во время учебы в институте, пара училась на одном курсе.С Сергеем она прожила 12 лет. Одной из причин расставания послужила неверность Сергея."Приезжаю домой, а там волос блондинки. А я была брюнетка. Он мог бы врать, потому что я доверчивый человек. Но он не мог даже соврать. Он еще и пить начал. Я повела себя как хороший мужчина. Ушла со своими стрингами", — рассказала позже актриса.Впрочем, бывшие супруги сохранили нормальные отношения и даже иногда поздравляют друг друга с праздниками. Сейчас Сергей работает педагогом в училище в Перми.Муж-наркоманА вот со вторым браком актрисе совсем не повезло. Ее муж Михаил стал наркоманом и долгие годы истязал жену.У мужчины порой случались передозировки, и тогда Марине приходилось искать лекарства и выхаживать его. Если не было наркотиков, Михаил начинал сильно пить, при этом вел себя крайне агрессивно.За время совместной жизни Михаил неоднократно избивал успешную супругу. Поводом становилась ревность, а также его перепады настроения из-за наркотической зависимости."Было сотрясение, я говорила, что я падала, перелом ноги был, с ним как раз я сбежала в Москву, с фингалом под глазом приходила на площадку. Говорила – в баню ходила, ударилась. Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик", — поделилась Марина.В итоге Федункив все-таки нашла в себе силы бросить Михаила.Мама в 53 годаВ третий раз, похоже, актрисе улыбнулась удача. В июле 2021-го Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, ее не смутила большая разница в возрасте - жених моложе ее на 13 лет.Избранник актрисы уже давно живет в Москве и работает в Итало-российской торговой палате, а также занимает должность в руководстве международной инвестиционной компании.А в прошлом году у супругов случилось радостное событие."Да, можете поздравлять. Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива", — рассказала Федункив в интервью "Комсомольской правде". По словам актрисы, увидев впервые малыша, она испытала безграничное счастье. "Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало неважно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын", — призналась 53-летняя актриса.Что же, остается только пожелать удачи как в карьере, так и в личной жизни актрисе, которая заставляет нас улыбаться своими ролями в кино и на комедийных шоу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, пермь, пермский государственный институт искусства и культуры, квн