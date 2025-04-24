Тайны личной жизни звезды Comedy Woman Марины Федункив
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Марина Федункив - яркая и талантливая российская актриса комедийного жанра - получила широкую популярность благодаря роли "мамы Коляна" в сериале "Реальные пацаны" и участию в шоу Comedy Woman. Между тем путь на вершину у актрисы выдался весьма непростым, как и ее личная жизнь. Только недавно она обрела женское счастье: вышла замуж за иностранца, который младше нее на 13 лет, и родила ребенка в свои 53 года.
Работала прачкой, проводницей, воспитателем, сортировщицей…
Родилась будущая комедийная звезда 27 августа 1971 года в Перми. Детство и юность провела на западе Украины. После окончания в 1998-м Пермского государственного института искусства и культуры начала играть в КВН и писать сценарии для студенческих юмористических проектов.
Удача улыбнулась ей в 2002-м, когда вместе с командой "Добрянка" она выиграла Первую лигу КВН в Казани и прошла в Высшую лигу.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАктриса Марина Федункив во время награждения певца Тимати на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве
Актриса Марина Федункив во время награждения певца Тимати на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки "МУЗ-ТВ 2016. Энергия будущего" в Москве
До переезда в Москву Марине пришлось перепробовать множество профессий: она работала проводницей на железной дороге, массовиком-затейником на теплоходе, ночным воспитателем в детском доме, продавцом на рынке, прачкой в Театре юного зрителя, сортировщицей на овощной базе, заведовала клубом при Пермской фармацевтической академии.
В 2008-м перебралась в Москву и начала сниматься на телевидении. Среди первых проектов — юмористические скетч-шоу "Даёшь молодёжь!", "Всё по-нашему" и "Валера TV" на СТС. Затем начала играть одну из ролей в сериале ТНТ "Реальные пацаны" — маму Коляна.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
Актриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
С 2013-го Марина становится одной из постоянных актрис юмористического шоу Comedy Woman. С тех пор она постоянно мелькает на телеэкране и стала одной из востребованных актрис комедийного жанра.
Не мог даже соврать
Со своим первым фактическим мужем Сергеем Щелчковым Федункив познакомилась во время учебы в институте, пара училась на одном курсе.
С Сергеем она прожила 12 лет. Одной из причин расставания послужила неверность Сергея.
"Приезжаю домой, а там волос блондинки. А я была брюнетка. Он мог бы врать, потому что я доверчивый человек. Но он не мог даже соврать. Он еще и пить начал. Я повела себя как хороший мужчина. Ушла со своими стрингами", — рассказала позже актриса.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
Актриса Марина Федункив во время презентации своей книги "Жизнь сквозь смех. Реальная история нереальной женщины"
Впрочем, бывшие супруги сохранили нормальные отношения и даже иногда поздравляют друг друга с праздниками. Сейчас Сергей работает педагогом в училище в Перми.
Муж-наркоман
А вот со вторым браком актрисе совсем не повезло. Ее муж Михаил стал наркоманом и долгие годы истязал жену.
У мужчины порой случались передозировки, и тогда Марине приходилось искать лекарства и выхаживать его. Если не было наркотиков, Михаил начинал сильно пить, при этом вел себя крайне агрессивно.
За время совместной жизни Михаил неоднократно избивал успешную супругу. Поводом становилась ревность, а также его перепады настроения из-за наркотической зависимости.
© Depositphotos.com / by_ShiShkin домашнее насилие
© Depositphotos.com / by_ShiShkin
домашнее насилие
"Было сотрясение, я говорила, что я падала, перелом ноги был, с ним как раз я сбежала в Москву, с фингалом под глазом приходила на площадку. Говорила – в баню ходила, ударилась. Мне проще было сказать, что я напилась и ударилась, чем сказать, что меня лупит мужик", — поделилась Марина.
В итоге Федункив все-таки нашла в себе силы бросить Михаила.
Мама в 53 года
В третий раз, похоже, актрисе улыбнулась удача. В июле 2021-го Марина вышла замуж за итальянского бизнесмена Стефано Маджи, ее не смутила большая разница в возрасте - жених моложе ее на 13 лет.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"Марина Федункив и Стефано Маджи
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"
Марина Федункив и Стефано Маджи
Избранник актрисы уже давно живет в Москве и работает в Итало-российской торговой палате, а также занимает должность в руководстве международной инвестиционной компании.
А в прошлом году у супругов случилось радостное событие.
"Да, можете поздравлять. Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива", — рассказала Федункив в интервью "Комсомольской правде". По словам актрисы, увидев впервые малыша, она испытала безграничное счастье. "Все в мире, кроме этого маленького чуда, мне стало неважно. И теперь все в нашей жизни вращается вокруг него. Внешне он абсолютно папин сын", — призналась 53-летняя актриса.
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"Марина Федункив и Стефано Маджи
© Фото : предоставлено пресс-службой телеканала "Пятница"
Марина Федункив и Стефано Маджи
Что же, остается только пожелать удачи как в карьере, так и в личной жизни актрисе, которая заставляет нас улыбаться своими ролями в кино и на комедийных шоу.