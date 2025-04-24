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Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора - РИА Новости, 24.04.2025
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09:37 24.04.2025 (обновлено: 09:49 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/aktivy--2013109360.html
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора - РИА Новости, 24.04.2025
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T09:37:00+03:00
2025-04-24T09:49:00+03:00
трансфин-м
салман бабаев
кипр
россия
израиль
ржд
генеральная прокуратура рф
общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл", сообщили РИА Новости пресс-службе инстанции. Ответчиками по иску выступали один из крупнейших операторов грузового подвижного состава в России АО "Федеральная грузовая компания", АО "Вектор Рейл", а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО "Российские железные дороги". "Исковые требования были удовлетворены судом – с ответчиков солидарно взыскано 30,1 миллиарда рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор-Рейл", - сказала собеседница агентства. Согласно иску, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2012-2013 годах компания ФГК заключила с ПАО "Трансфин-М" (принадлежало ОАО "РЖД") восемь договоров лизинга 12,6 тысячи грузовых железнодорожных вагонов. А в 2017 году Тайчер "вопреки решению совета директоров АО "ФГК" и в отсутствие экономической целесообразности" подписал с "Трансфин-М" соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами, что привело к росту затрат и поступлению в "Трансфин-М" дополнительного дохода в 1,1 миллиарда рублей ежегодно. Далее, следует из иска, Тайчер обеспечил заключение "Трансфин-М" фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО "РейлСтрим", которое получило не менее 937,5 миллиона рублей. Значительная часть этих денег не была возвращена и выведена в иностранную юрисдикцию. А затем компания-заемщик стала банкротом и перестала существовать. В 2018 году, как полагают прокуроры, Тайчер обеспечил продажу принадлежащих ПАО "Трансфин-М" 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 миллиардов рублей в пользу аффилированного с ним ООО "РРЛ". Статус выгодоприобретателя он скрыл, оформив компанию общество на кипрскую фирму "Рейлмастер ЛТД". В 2020 году он ликвидировал "РРЛ", а вагоны перерегистрировал на ООО "Брансвик Рейл Холдинг" (Кипр). Наконец в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО "Вектор Рейл", которое принадлежало Бабаеву и его сыновьям. В дальнейшем "Вектор Рейл" распределила вагоны между подконтрольными структурами. По данным Генпрокуратуры РФ, в общей сложности Тайчер и Бабаев вывели в свою пользу из структур ОАО "РЖД" не менее 30,1 миллиарда рублей. В настоящее время Тайчер арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.
https://ria.ru/20250317/sud-2005498724.html
https://ria.ru/20250219/kholding-2000218757.html
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трансфин-м, салман бабаев, кипр, россия, израиль, ржд, генеральная прокуратура рф, общество
ТрансФин-М, Салман Бабаев, Кипр, Россия, Израиль, РЖД, Генеральная прокуратура РФ, Общество
Суд обратил в доход государства активы крупного железнодорожного оператора

Суд обратил в доход РФ активы железнодорожного оператора АО "Вектор Рейл"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении в доход РФ 30,1 миллиарда рублей и акций одной из крупнейших в стране компаний в области лизинга железнодорожных вагонов АО "Вектор Рейл", сообщили РИА Новости пресс-службе инстанции.
Ответчиками по иску выступали один из крупнейших операторов грузового подвижного состава в России АО "Федеральная грузовая компания", АО "Вектор Рейл", а также его владелец, бывший вице-президент РЖД по коммерческой деятельности Салман Бабаев, его сыновья Тимур и Руслан Бабаевы и бизнесмен Алексей Тайчер. В качестве третьего лица заявлено ОАО "Российские железные дороги".
Скульптура богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Суд обратил в доход государства активы "Дальполиметалла"
17 марта, 14:29
"Исковые требования были удовлетворены судом – с ответчиков солидарно взыскано 30,1 миллиарда рублей. Средства обращены в доход РФ как имущество, полученное коррупционным путем. Также в доход государства обращены 1,4 миллиона обыкновенных акций АО "Вектор-Рейл", - сказала собеседница агентства.
Согласно иску, с которым ознакомилось РИА Новости, в 2012-2013 годах компания ФГК заключила с ПАО "Трансфин-М" (принадлежало ОАО "РЖД") восемь договоров лизинга 12,6 тысячи грузовых железнодорожных вагонов. А в 2017 году Тайчер "вопреки решению совета директоров АО "ФГК" и в отсутствие экономической целесообразности" подписал с "Трансфин-М" соглашение об увеличении размера платы за пользование вагонами, что привело к росту затрат и поступлению в "Трансфин-М" дополнительного дохода в 1,1 миллиарда рублей ежегодно.
Далее, следует из иска, Тайчер обеспечил заключение "Трансфин-М" фиктивных договоров займа с принадлежащим ему ООО "РейлСтрим", которое получило не менее 937,5 миллиона рублей. Значительная часть этих денег не была возвращена и выведена в иностранную юрисдикцию. А затем компания-заемщик стала банкротом и перестала существовать.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга
19 февраля, 09:42
В 2018 году, как полагают прокуроры, Тайчер обеспечил продажу принадлежащих ПАО "Трансфин-М" 3075 железнодорожных вагонов стоимостью более 6,5 миллиардов рублей в пользу аффилированного с ним ООО "РРЛ". Статус выгодоприобретателя он скрыл, оформив компанию общество на кипрскую фирму "Рейлмастер ЛТД". В 2020 году он ликвидировал "РРЛ", а вагоны перерегистрировал на ООО "Брансвик Рейл Холдинг" (Кипр). Наконец в 2021 году Тайчер передал эту иностранную компанию в пользу АО "Вектор Рейл", которое принадлежало Бабаеву и его сыновьям. В дальнейшем "Вектор Рейл" распределила вагоны между подконтрольными структурами.
По данным Генпрокуратуры РФ, в общей сложности Тайчер и Бабаев вывели в свою пользу из структур ОАО "РЖД" не менее 30,1 миллиарда рублей.
В настоящее время Тайчер арестован и содержится в московском СИЗО. Но, по данным Генпрокуратуры, его жена и дети являются гражданами Израиля, Великобритании и Северной Ирландии и постоянно проживают за рубежом. Он, а также Бабаев с сыновьями и их близкие родственники имеют недвижимость, банковские счета и иные активы в иностранных государствах, обладают доступом к зарубежным финансовым инструментам, что создает риски вывода ими имущества и денежных средств в недружественные юрисдикции.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2025
Суд обратил в доход государства активы украинского алкогольного холдинга
19 февраля, 09:42
 
ТрансФин-МСалман БабаевКипрРоссияИзраильРЖДГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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