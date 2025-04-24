Звездные кукушки: десять актрис, бросивших своих детей
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктрисы Лидия Федосеева-Шукшина и ее дочь Мария Шукшина (справа налево) во время церемонии вручения Национальной премии кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2009 год, которая прошла в Центральном Доме кино
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. На экране они воплощали образы заботливых мамочек и идеальных жен, а в реальной жизни предпочли славу, карьеру и личное счастье своим собственным детям. Как сложились судьбы брошенных наследников и смогли ли они простить своих знаменитых матерей? Истории знаменитостей, для которых карьера оказалась важнее собственных отпрысков, ставит перед нами неудобный вопрос — оправдывает ли талант такую жертву?
Евгения Ханаева
Звезда фильмов "Москва слезам не верит" и "По семейным обстоятельствам" бросила пятилетнего сына Владимира ради романа с женатым коллегой по МХАТу. Она просто собрала чемодан и ушла от мужа, даже не попрощавшись с мальчиком.
Артистка МХАТа Евгения Ханаева
Парадокс судьбы: роман вскоре закончился, но вернуться в семью Ханаева уже не решилась. Связь с сыном она восстановила лишь 17 лет спустя, после серьезной автомобильной аварии, когда внезапно осознала ценность семейных уз. К счастью, Владимир нашел в себе силы простить мать и даже познакомил ее с внуками.
Людмила Гурченко
Звезда советского кино отдала свою единственную дочь Марию на воспитание родителям. Когда девочка в семь лет вернулась в дом матери, они все равно оставались чужими людьми. Легендарная актриса была поглощена съемками и светской жизнью, а за дочерью присматривала нанятая домработница.
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкЛюдмила Гурченко на съемках фильма "Рецепт ее молодости"
Людмила Гурченко на съемках фильма "Рецепт ее молодости"
Самое горькое, что нерастраченную материнскую любовь Гурченко позже с лихвой отдала своему внуку Марку, после трагической смерти которого из-за наркозависимости, она обвинила в случившемся саму дочь. Как часто случается, для близких почти не остается тех чувств, которые щедро дарятся поклонникам.
Агриппина Стеклова
Молодая актриса родила сына Данилу в 18 лет, еще будучи студенткой ГИТИСа. Когда мальчику пришло время идти в школу, она отправила его в интернат, где он провел семь долгих лет, возвращаясь домой только на выходные.
Премьера фильма "Географ глобус пропил"
Невероятно, но спустя годы Данила Стеклов стал известным актером, несмотря на детские травмы. В интервью он признавался, что детство в интернате оставило глубокий след: "Я не чувствовал себя нужным, переживал одиночество". Впрочем, со временем отношения между матерью и сыном наладились — возможно, общая профессия помогла найти общий язык.
Татьяна Самойлова
Покорившая весь мир ролью в фильме "Летят журавли", актриса не планировала становиться матерью. Рождение сына Дмитрия стало для нее неожиданностью. После распада брака она отправила четырехлетнего малыша в интернат, превратив собственное дитя в помеху на пути к новым ролям и личному счастью. Позже мальчика забрала к себе бабушка.
© РИА Новости / Василий Малышев | Перейти в медиабанкАктриса Татьяна Самойлова, после награждения специальным дипломом за лучшее исполнение главной роли в фильме "Летят журавли"
Актриса Татьяна Самойлова, после награждения специальным дипломом за лучшее исполнение главной роли в фильме "Летят журавли"
Сын вырос, уехал в США и стал врачом-рентгенологом, полностью разорвав связь с матерью. Никакие овации зрительного зала не смогли заполнить эту пустоту в ее жизни.
Лариса Лужина
После развода с мужем актриса отдала пятилетнего сына Павла в интернат на пятидневку, забирая его только на выходные. Позже она горько признавалась, что совершила непростительную ошибку: "Я поддалась давлению окружающих, мол, не гоже ребенку расти с чужим дядей, когда есть родной отец".
Актриса Лариса Лужина
Через два с половиной года Лужина забрала сына, но это был уже не тот жизнерадостный мальчик — интернат навсегда изменил его характер. Хотя они смогли наладить отношения, Павел уже никогда не раскрывался перед матерью полностью.
Любовь Полищук
Переехав в Москву ради карьеры и оставив мужа в провинции, актриса отдала маленького сына Алексея сначала бабушке, а затем в интернат.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса театра и кино Любовь Полищук в музее-усадьбе "Кусково"
Актриса театра и кино Любовь Полищук в музее-усадьбе "Кусково"
Исключительный случай — сегодня Алексей Макаров, ставший известным актером, не винит свою мать. "В интернате надо мной издевались, но я не жалею об этом опыте — он закалил мой характер", — признавался он в интервью. Хотя именно там, по его словам, он пристрастился к алкоголю и долгие годы вел разгульный образ жизни.
Лидия Федосеева-Шукшина
Актриса передала свою первую дочь Анастасию на воспитание бывшему мужу, полностью посвятив себя новой любви и карьере. Девушка впоследствии уехала за границу и, несмотря на несколько попыток наладить отношения с матерью, так и не смогла этого сделать.
Лидия Федосеева-Шукшина
Удивительно, но Анастасия поддерживает тесную связь со своими сестрами — Ольгой и Марией, а вот общий язык с матерью так и не смогла найти. Время не всегда лечит — иногда оно лишь углубляет пропасть между самыми близкими людьми.
Елена Проклова
Выйдя замуж в 17 лет и вскоре став матерью, актриса после развода передала дочь Арину бывшей свекрови. Она навещала девочку и привозила подарки, но свою жизнь строила отдельно.
Заслуженная артистка России Елена Проклова
Когда 10-летняя Арина переехала к матери, отношения не заладились — постоянные ссоры и недопонимание привели к тому, что девочка сама попросилась обратно к бабушке, где чувствовала себя по-настоящему дома. Лишь спустя годы матери и дочери удалось найти общий язык — но упущенное детство уже не вернуть.
Наталья Фатеева
Обладательница незабываемой красоты, Фатеева всегда ставила карьеру и личную жизнь выше семейных обязательств. Ее сын Владимир Басов-младший воспитывался бабушкой и дедушкой, а затем был отправлен в интернат, где в отличие от других детей оставался даже на выходные.
Советская киноактриса Наталья Фатеева
Еще более шокирующая история произошла с дочерью Наташей — когда та родила ребенка в 16 лет, Фатеева настояла, чтобы младенца отдали в дом малютки. Сегодня знаменитая актриса живет фактически затворницей, а ее дети поддерживают с ней лишь формальную связь.
Евдокия Германова
Единственная в нашем списке актриса, которая не родила, а усыновила ребенка. Поначалу она души не чаяла в приемном сыне Коле, но когда у мальчика обнаружились серьезные психические проблемы, отдала его в лечебницу. За год, проведенный в психиатрической клинике, она ни разу не навестила мальчика, оправдываясь тем, что "ему нужна полная изоляция".
Актриса Евдокия Германова
Когда ребенка выписали, Германова отказалась его забирать, и он снова оказался в детском доме. Коля долгие годы пытался встретиться с той, кого называл мамой, но актриса избегала контакта.