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Посол рассказал, сколько граждан Абхазии погибло в СВО - РИА Новости, 24.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:45 24.04.2025 (обновлено: 07:54 24.04.2025)
https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013092496.html
Посол рассказал, сколько граждан Абхазии погибло в СВО
Посол рассказал, сколько граждан Абхазии погибло в СВО - РИА Новости, 24.04.2025
Посол рассказал, сколько граждан Абхазии погибло в СВО
В спецоперации России на Украине участвует несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день - 66 человек, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T07:45:00+03:00
2025-04-24T07:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
абхазия
украина
россия
алхас квициния
владимир путин
нато
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В спецоперации России на Украине участвует несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день - 66 человек, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа."По данным можно судить: в ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери. Значит, общее число участников – несколько сотен", - сказал Квициниа.Он уточнил, что точное число воюющих за Россию абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013087955.html
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абхазия, украина, россия, алхас квициния, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, Абхазия, Украина, Россия, Алхас Квициния, Владимир Путин, НАТО
Посол рассказал, сколько граждан Абхазии погибло в СВО

Посол Квициниа: с начала СВО погибли 66 граждан Абхазии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. В спецоперации России на Украине участвует несколько сотен абхазских граждан, число погибших на сегодняшний день - 66 человек, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа.
"По данным можно судить: в ходе боевых действий, к сожалению, погибло 66 наших ребят, и есть пропавшие без вести. Эта цифра прозвучала публично и отражает лишь безвозвратные потери. Значит, общее число участников – несколько сотен", - сказал Квициниа.
Он уточнил, что точное число воюющих за Россию абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты руководства в Москве, неуклонно расширяется и приближается к границам России.
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией
06:16
 
Специальная военная операция на УкраинеАбхазияУкраинаРоссияАлхас КвицинияВладимир ПутинНАТО
 
 
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