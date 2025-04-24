Рейтинг@Mail.ru
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013087955.html
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.04.2025
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией
Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T06:16:00+03:00
2025-04-24T06:16:00+03:00
абхазия
грузия
россия
алхас квициния
международная организация гражданской авиации
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879104778_0:18:720:423_1920x0_80_0_0_e6f6b7e7c89886ff84fa1a5a9ef0c3ac.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси", - сказал посол Абхазии. Дипломат отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полёты в Сухум. С грузинской точки зрения, эксплуатация сухумского аэропорта якобы незаконна и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, так как у аэропорта нет сертификата из Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признаёт этот аэропорт из-за непризнания Абхазии, подчеркнул дипломат. Он отметил, что абхазская сторона считает бесперспективными попытки задействовать ИКАО для изоляции республики. "Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва – Сухум не нарушают ничьей безопасности", - добавил собеседник. Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул также дипломат.
https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html
https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html
абхазия
грузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879104778_40:0:680:480_1920x0_80_0_0_3e0193e497ac798ab19a95d27dc94e14.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, грузия, россия, алхас квициния, международная организация гражданской авиации
Абхазия, Грузия, Россия, Алхас Квициния, Международная организация гражданской авиации
Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

Посол Квциниа: авиасообщение с РФ запустят независимо от протестов в Грузии

© Фото предоставлено посольством АбхазииПосол Абхазии в России Алхас Квициниа
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© Фото предоставлено посольством Абхазии
Посол Абхазии в России Алхас Квициниа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа.
"Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси", - сказал посол Абхазии.
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Абхазия перенимает позитивный опыт России, считает эксперт
18 апреля, 22:11
Дипломат отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полёты в Сухум. С грузинской точки зрения, эксплуатация сухумского аэропорта якобы незаконна и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, так как у аэропорта нет сертификата из Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признаёт этот аэропорт из-за непризнания Абхазии, подчеркнул дипломат.
Он отметил, что абхазская сторона считает бесперспективными попытки задействовать ИКАО для изоляции республики.
"Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва – Сухум не нарушают ничьей безопасности", - добавил собеседник.
Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул также дипломат.
Самолет - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Открыты продажи билетов на авиарейсы в Абхазию
15 апреля, 13:29
 
АбхазияГрузияРоссияАлхас КвицинияМеждународная организация гражданской авиации
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала