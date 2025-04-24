https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013087955.html

Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией - РИА Новости, 24.04.2025

Посол Абхазии оценил возможность Грузии сорвать авиасообщение с Россией

Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T06:16:00+03:00

2025-04-24T06:16:00+03:00

2025-04-24T06:16:00+03:00

абхазия

грузия

россия

алхас квициния

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Авиасообщение между Россией и Абхазией будет запущено в соответствии с планами и независимо от попыток Грузии добиться запрета на полеты российских авиакомпаний в аэропорт Сухума, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в Москве Алхас Квициниа. "Мы расцениваем действия Грузии как попытку помешать объективно неизбежному процессу. Абхазия и Россия уже договорились об авиасообщении, и оно начнется по расписанию. Мы призываем Тбилиси отказаться от конфронтационной риторики и, наконец, подписать с нами соглашение о неприменении силы. В любом случае, самолёты полетят, и жители Абхазии и России смогут свободно летать друг к другу, невзирая на протесты из Тбилиси", - сказал посол Абхазии. Дипломат отметил, что агентство гражданской авиации Грузии обратилось в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) с требованием запретить российским авиакомпаниям полёты в Сухум. С грузинской точки зрения, эксплуатация сухумского аэропорта якобы незаконна и нарушает Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации, так как у аэропорта нет сертификата из Тбилиси. Фактически Грузия апеллирует к тому, что ИКАО формально не признаёт этот аэропорт из-за непризнания Абхазии, подчеркнул дипломат. Он отметил, что абхазская сторона считает бесперспективными попытки задействовать ИКАО для изоляции республики. "Да, формально Грузия пользуется поддержкой большинства в ИКАО, и код нашего аэропорта там аннулирован с 2006 года. Но важно понимать: планируемые рейсы Москва – Сухум не нарушают ничьей безопасности", - добавил собеседник. Официальная дата запуска авиасообщения между Россией и Абхазией - 1 мая, подчеркнул также дипломат.

https://ria.ru/20250418/abkhaziya-2012203140.html

https://ria.ru/20250415/bilety-2011350782.html

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абхазия, грузия, россия, алхас квициния, международная организация гражданской авиации