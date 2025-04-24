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Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 24.04.2025
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Республика Татарстан
 
19:57 24.04.2025
https://ria.ru/20250424/abilimpiks-2013279849.html
Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани
Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 24.04.2025
Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани
Около 400 ветеранов специальной военной операции примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс",... РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T19:57:00+03:00
2025-04-24T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 400 ветеранов специальной военной операции примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который пройдет в Казани с 11 по 14 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан. "На сегодняшний день сформирована команда. Порядка 29 ветеранов специальной военной операции будут представлять Татарстан, сейчас у них началась подготовка к соревнованиям", – приводит пресс-служба слова руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Татарстан Гузель Удачиной. В рамках чемпионата "Абилимпикс" участники СВО смогут продемонстрировать свои умения в таких областях, как сварочные технологии, исполнительское мастерство, работа с беспилотными летательными аппаратами и многое другое. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и АНО "Россия — страна возможностей".
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республика татарстан (татарстан), сво
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), СВО
Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани

Около 400 ветеранов СВО поучаствуют в казанском отборе на чемпионат "Абилимпикс"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 400 ветеранов специальной военной операции примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который пройдет в Казани с 11 по 14 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан.
"На сегодняшний день сформирована команда. Порядка 29 ветеранов специальной военной операции будут представлять Татарстан, сейчас у них началась подготовка к соревнованиям", – приводит пресс-служба слова руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Татарстан Гузель Удачиной.
В рамках чемпионата "Абилимпикс" участники СВО смогут продемонстрировать свои умения в таких областях, как сварочные технологии, исполнительское мастерство, работа с беспилотными летательными аппаратами и многое другое.
Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и АНО "Россия — страна возможностей".
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