https://ria.ru/20250424/abilimpiks-2013279849.html

Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани

Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани - РИА Новости, 24.04.2025

Около 400 бойцов СВО поучаствуют в отборе на "Абилимпикс" в Казани

Около 400 ветеранов специальной военной операции примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс",... РИА Новости, 24.04.2025

2025-04-24T19:57:00+03:00

2025-04-24T19:57:00+03:00

2025-04-24T19:57:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

сво

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Около 400 ветеранов специальной военной операции примут участие в отборочном этапе Национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс", который пройдет в Казани с 11 по 14 июля, сообщает пресс-служба правительства Республики Татарстан. "На сегодняшний день сформирована команда. Порядка 29 ветеранов специальной военной операции будут представлять Татарстан, сейчас у них началась подготовка к соревнованиям", – приводит пресс-служба слова руководителя филиала фонда "Защитники Отечества" по Республике Татарстан Гузель Удачиной. В рамках чемпионата "Абилимпикс" участники СВО смогут продемонстрировать свои умения в таких областях, как сварочные технологии, исполнительское мастерство, работа с беспилотными летательными аппаратами и многое другое. Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проводится при поддержке министерства просвещения Российской Федерации и АНО "Россия — страна возможностей".

https://ria.ru/20241215/zaripova-1989766761.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), сво