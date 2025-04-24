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В Абхазии отметили "туристический бум" из России к майским праздникам
В Абхазии отметили "туристический бум" из России к майским праздникам - РИА Новости, 24.04.2025
В Абхазии отметили "туристический бум" из России к майским праздникам
К майским праздникам в этом году в Абхазии отмечен "туристический бум" из России, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа. РИА Новости, 24.04.2025
2025-04-24T08:34:00+03:00
2025-04-24T08:34:00+03:00
2025-04-24T08:34:00+03:00
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. К майским праздникам в этом году в Абхазии отмечен "туристический бум" из России, заявил в интервью РИА Новости посол Абхазии в России Алхас Квициниа. "Уже к майским праздникам 2025 года отмечен туристический бум: по данным крупных турпорталов, Абхазия вышла в топ направлений у российских путешественников", - сказал Квициниа. По его словам, спрос такой высокий, что некоторые отели забронированы заранее, а с открытием прямого авиасообщения турпоток вырастет еще больше. "Абхазия традиционно принимает около 1,5 млн туристов из России в год, а общее число пересечений границы с РФ может доходить до 4–5 млн (с учётом краткосрочных поездок). 2025 год, по оценкам ряда экспертов, может стать рекордным по числу гостей из России", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что власти республики делают все возможное, чтобы отдых россиян был комфортным и безопасным. "Усилены меры безопасности, курорты благоустраиваются. В итоге можно с уверенностью сказать: спад преодолён, туристическая отрасль Абхазии возвращается на траекторию роста", - резюмировал Квициниа.
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новости - туризм, абхазия, россия, алхас квициния
Туризм, Новости - Туризм, Абхазия, Россия, Алхас Квициния
В Абхазии отметили "туристический бум" из России к майским праздникам
Посол Квициниа: к майским праздникам в Абхазии отмечен турбум из России