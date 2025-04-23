https://ria.ru/20250423/zoopark-2012966150.html

Московский зоопарк рассказал, почему расселил панд Диндин и Катюшу

Московский зоопарк рассказал, почему расселил панд Диндин и Катюшу - РИА Новости, 23.04.2025

Московский зоопарк рассказал, почему расселил панд Диндин и Катюшу

Московский зоопарк показал, в связи с чем было принято решение расселить панд Диндин и Катюшу в разные вольеры. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:11:00+03:00

2025-04-23T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский зоопарк показал, в связи с чем было принято решение расселить панд Диндин и Катюшу в разные вольеры. Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зоопарком было принято решение расселить двух панд в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполняется 1 год и 8 месяцев. Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале видео с примером проявления агрессии со стороны Диндин. На видео панда Катюша, пытаясь поиграть с мамой, получает в ответ агрессивные действия: Диндин начинает всячески отталкивать дочку, рычать и кусать, от чего молодая самка начинает пищать. "Хочу поделиться с вами видео. Оно тяжелое. Но вы должны видеть, как все в природе происходит. Это пример моментальной неконтролируемой агрессии Дин Дин к Катюше. Агрессия возникает тогда, когда детеныш вырос и ему пора отправляться во взрослую жизнь. В добрый путь, наша малышка", - написала Акулова под видео. Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.

https://ria.ru/20250406/katyusha-2009654356.html

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москва, россия, светлана акулова, московский зоопарк, общество