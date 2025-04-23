Московский зоопарк рассказал, почему расселил панд Диндин и Катюшу
Московский зоопарк рассказал, в чем причина расселения панд Диндин и Катюши
Панда Катюша 1 год и 8 месяцев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Московский зоопарк показал, в связи с чем было принято решение расселить панд Диндин и Катюшу в разные вольеры.
Ранее на сайте мэра и правительства Москвы сообщалось, что зоопарком было принято решение расселить двух панд в связи с тем, что Диндин начала проявлять в сторону Катюши первые признаки борьбы за территорию. В природе бамбуковые медведи заботятся о своих детенышах и выкармливают их до полутора - двух лет. Двадцать четвертого апреля панде Катюше исполняется 1 год и 8 месяцев.
Генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова опубликовала в своем Telegram-канале видео с примером проявления агрессии со стороны Диндин. На видео панда Катюша, пытаясь поиграть с мамой, получает в ответ агрессивные действия: Диндин начинает всячески отталкивать дочку, рычать и кусать, от чего молодая самка начинает пищать.
"Хочу поделиться с вами видео. Оно тяжелое. Но вы должны видеть, как все в природе происходит. Это пример моментальной неконтролируемой агрессии Дин Дин к Катюше. Агрессия возникает тогда, когда детеныш вырос и ему пора отправляться во взрослую жизнь. В добрый путь, наша малышка", - написала Акулова под видео.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. По результатам голосования в проекте "Активный гражданин" малышку решили назвать Катюшей.
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