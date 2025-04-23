https://ria.ru/20250423/zhurnalistka-2012961795.html

Дело об отравлении журналистки Паперной в Ташкенте направили в суд

Дело об отравлении журналистки Паперной в Ташкенте направили в суд - РИА Новости, 23.04.2025

Дело об отравлении журналистки Паперной в Ташкенте направили в суд

Предварительное следствие по делу об отравлении журналистки из России Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте окончено, дело направлено в суд,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:36:00+03:00

2025-04-23T14:36:00+03:00

2025-04-23T14:36:00+03:00

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр – РИА Новости. Предварительное следствие по делу об отравлении журналистки из России Инессы Паперной и ее спутника в гостинице в Ташкенте окончено, дело направлено в суд, сообщил РИА Новости представитель Генпрокуратуры Узбекистана. Ранее в генпрокуратуре Узбекистана сообщали РИА Новости, что 22 октября из-за отравления неизвестным веществом в номере гостиницы в Ташкенте скончались российская журналистка Инесса Паперная и ее спутник. Еще в одном номере было обнаружено тело жителя Узбекистана. По факту гибели было возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", четверо человек заключены под стражу. По предварительному заключению судебно-химической экспертизы, в крови Паперной было найдено соединение гемоглобина и угарного газа. "Предварительное следствие по уголовному делу об отравлении в гостинице окончено, составлено обвинительное заключение… В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказал собеседник агентства. Обвинение предъявлено по статьям "производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "самоуправство". Данные статьи предусматривают наказание вплоть до 12 лет лишения свободы. "В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в пресс-службе ведомства. По данным местного интернет-издания kun.uz, под стражу взяты владелец гостиницы, сантехники и двое граждан, продавшим некачественный отопительный котел для гостиницы. В частности, котел был признан экспертизой устаревшим, кроме того, во время монтажа из него были удалены технические детали (сифон в системе слива конденсата), это вызвало утечку угарного газа во время эксплуатации и смерть потерпевших.

https://ria.ru/20241024/tashkent-1979646902.html

https://ria.ru/20241023/uzbekistan-1979475382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

ташкент, узбекистан, россия