https://ria.ru/20250423/zhitel-2012956951.html

В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025

В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:15:00+03:00

2025-04-23T14:15:00+03:00

2025-04-23T14:15:00+03:00

брянская область

севский район

александр богомаз

мираторг

происшествия

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В результате атаки FPV-дрона ранен мирный житель. Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения", – написал Богомаз. Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250316/obstrel-2005312564.html

брянская область

севский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, севский район, александр богомаз, мираторг, происшествия