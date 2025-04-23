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В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:15:00+03:00
2025-04-23T14:15:00+03:00
2025-04-23T14:15:00+03:00
брянская область
севский район
александр богомаз
мираторг
происшествия
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В результате атаки FPV-дрона ранен мирный житель. Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения", – написал Богомаз. Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250316/obstrel-2005312564.html
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, севский район, александр богомаз, мираторг, происшествия
Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Мираторг, Происшествия
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель
При атаке дрона на микроавтобус в Брянской области пострадал мирный житель