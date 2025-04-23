Рейтинг@Mail.ru
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zhitel-2012956951.html
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель - РИА Новости, 23.04.2025
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель
Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:15:00+03:00
2025-04-23T14:15:00+03:00
брянская область
севский район
александр богомаз
мираторг
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_15f321294fa6b1345a60bc79e3755fcf.jpg
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "В результате атаки FPV-дрона ранен мирный житель. Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения", – написал Богомаз. Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
https://ria.ru/20250316/obstrel-2005312564.html
брянская область
севский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152898/60/1528986036_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_e3ed0cac063ef95fda38d0d72b5cb608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брянская область, севский район, александр богомаз, мираторг, происшествия
Брянская область, Севский район, Александр Богомаз, Мираторг, Происшествия
В Брянской области при атаке дрона пострадал мирный житель

При атаке дрона на микроавтобус в Брянской области пострадал мирный житель

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Мирный житель ранен в результате атаки украинского дрона на гражданский микроавтобус агропромышленного холдинга "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
"В результате атаки FPV-дрона ранен мирный житель. Украинские террористы атаковали гражданский микроавтобус АПХ "Мираторг" в деревне Подлесные Новоселки Севского района. К сожалению, водитель получил осколочные ранения", – написал Богомаз.
Губернатор уточнил, что пострадавший доставлен в районную больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
В Брянской области украинский дрон атаковал трактор, водитель погиб
16 марта, 13:12
 
Брянская областьСевский районАлександр БогомазМираторгПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала