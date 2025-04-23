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После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков - РИА Новости, 23.04.2025
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23:28 23.04.2025 (обновлено: 23:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013065235.html
После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков
После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков - РИА Новости, 23.04.2025
После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков
Почти двести афтершоков зафиксировано после землетрясения в Стамбуле, они будут продолжаться некоторое время, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:28:00+03:00
2025-04-23T23:39:00+03:00
в мире
стамбул
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Почти двести афтершоков зафиксировано после землетрясения в Стамбуле, они будут продолжаться некоторое время, сообщили местные власти.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Согласно пресс-релизу AFAD, очаг залегал на ветке Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море, афтершоки распределились на сегменте длиной в 10-15 километров."После основного толчка магнитудой 6,2 зафиксированы 184 афтершока, семь из них магнитудой выше 4. Афтершоки будут продолжаться еще некоторое время в ближайшие дни", - сообщило ведомство.Ученые посоветовали не заходить в поврежденные дома после землетрясения.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250423/stambul-2013052524.html
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html
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в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море
В мире, Стамбул, Турция, Землетрясение, Мраморное море
После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков

После землетрясения в Стамбуле зафиксированы 184 афтершока

© AP Photo / Khalil HamraЛюди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Почти двести афтершоков зафиксировано после землетрясения в Стамбуле, они будут продолжаться некоторое время, сообщили местные власти.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Согласно пресс-релизу AFAD, очаг залегал на ветке Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море, афтершоки распределились на сегменте длиной в 10-15 километров.
Люди собрались на улице после землетрясения в Стамбуле, Турция. 23 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Россиянка о землетрясении в Стамбуле: люди выбегали из домов в пижамах
Вчера, 21:07
«
"После основного толчка магнитудой 6,2 зафиксированы 184 афтершока, семь из них магнитудой выше 4. Афтершоки будут продолжаться еще некоторое время в ближайшие дни", - сообщило ведомство.
Ученые посоветовали не заходить в поврежденные дома после землетрясения.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
Люди на улице после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Вчера, 16:56
 
В миреСтамбулТурцияЗемлетрясениеМраморное море
 
 
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