https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013065235.html

После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков

После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков - РИА Новости, 23.04.2025

После землетрясения в Стамбуле зафиксировали почти 200 афтершоков

Почти двести афтершоков зафиксировано после землетрясения в Стамбуле, они будут продолжаться некоторое время, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:28:00+03:00

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Почти двести афтершоков зафиксировано после землетрясения в Стамбуле, они будут продолжаться некоторое время, сообщили местные власти.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 (совпадает с мск) в среду, за ним последовали афтершоки. В результате удара стихии пострадали 236 человек, жертв нет, как и масштабных разрушений. Согласно пресс-релизу AFAD, очаг залегал на ветке Северо-Анатолийского разлома в Мраморном море, афтершоки распределились на сегменте длиной в 10-15 километров."После основного толчка магнитудой 6,2 зафиксированы 184 афтершока, семь из них магнитудой выше 4. Афтершоки будут продолжаться еще некоторое время в ближайшие дни", - сообщило ведомство.Ученые посоветовали не заходить в поврежденные дома после землетрясения.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллионов граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250423/stambul-2013052524.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html

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Наталья Макарова

в мире, стамбул, турция, землетрясение, мраморное море