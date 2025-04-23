https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html

Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения

Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025

Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения

Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:56:00+03:00

2025-04-23T16:56:00+03:00

2025-04-23T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали спокойно, поддерживали друг друга и выходили на улицу с животными и детьми. В среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4.4 соответственно. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, проинформировало позже ведомство. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Стамбуле ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Мы мигом выбежали из квартиры, бегом к лестнице. Люди тоже шли за нами. На улице — пробка, кто-то выбежал босиком, "скорые" не могли проехать. Но паники не было. Люди выходили спокойно, у кого животные — с переносками", — рассказала жительница района Кагытхане. По ее словам, землетрясение было ощутимым: тряслись полы, двигалась мебель. В первые секунды женщина решила, что вибрация вызвана работой стиральной машины, но вскоре поняла, что это землетрясение, и вместе с мужем и ребенком срочно эвакуировалась из квартиры. Сильные толчки ощущались и в прибрежном районе Силиври. Очевидица отметила, что улицы быстро наполнились людьми, но паники у них не было. "В такие моменты происходит сплочение — все друг друга поддерживают", — поделилась жительница района. По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а спустя 20 минут — ощутимое землетрясение магнитудой 6,2. Повреждений рядом с их районом замечено не было, пострадавших в окружении также не оказалось. После землетрясения в районе через громкоговорители предупреждали жителей о возможности повторных толчков и рекомендовали подготовить тревожные чемоданчики и держаться подальше от зданий.

https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012993761.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

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Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле 2025-04-23T16:56 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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