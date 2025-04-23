https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:56:00+03:00
2025-04-23T16:56:00+03:00
2025-04-23T18:58:00+03:00
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b77668f9b61f0c28a82b2e371eba350a.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали спокойно, поддерживали друг друга и выходили на улицу с животными и детьми. В среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4.4 соответственно. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, проинформировало позже ведомство. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Стамбуле ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Мы мигом выбежали из квартиры, бегом к лестнице. Люди тоже шли за нами. На улице — пробка, кто-то выбежал босиком, "скорые" не могли проехать. Но паники не было. Люди выходили спокойно, у кого животные — с переносками", — рассказала жительница района Кагытхане. По ее словам, землетрясение было ощутимым: тряслись полы, двигалась мебель. В первые секунды женщина решила, что вибрация вызвана работой стиральной машины, но вскоре поняла, что это землетрясение, и вместе с мужем и ребенком срочно эвакуировалась из квартиры. Сильные толчки ощущались и в прибрежном районе Силиври. Очевидица отметила, что улицы быстро наполнились людьми, но паники у них не было. "В такие моменты происходит сплочение — все друг друга поддерживают", — поделилась жительница района. По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а спустя 20 минут — ощутимое землетрясение магнитудой 6,2. Повреждений рядом с их районом замечено не было, пострадавших в окружении также не оказалось. После землетрясения в районе через громкоговорители предупреждали жителей о возможности повторных толчков и рекомендовали подготовить тревожные чемоданчики и держаться подальше от зданий.
https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012993761.html
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
стамбул
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_de7a3021ad270c0e49da7e8dcb54e411.jpg
Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле
Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле
2025-04-23T16:56
true
PT0M15S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стамбул, турция
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Жители Стамбула рассказали, что массовой паники во время землетрясения не было
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали спокойно, поддерживали друг друга и выходили на улицу с животными и детьми.
В среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле
магнитудой 6.2 и 4.4 соответственно. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, проинформировало позже ведомство. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Стамбуле ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
«
"Мы мигом выбежали из квартиры, бегом к лестнице. Люди тоже шли за нами. На улице — пробка, кто-то выбежал босиком, "скорые" не могли проехать. Но паники не было. Люди выходили спокойно, у кого животные — с переносками", — рассказала жительница района Кагытхане.
По ее словам, землетрясение было ощутимым: тряслись полы, двигалась мебель. В первые секунды женщина решила, что вибрация вызвана работой стиральной машины, но вскоре поняла, что это землетрясение, и вместе с мужем и ребенком срочно эвакуировалась из квартиры.
Сильные толчки ощущались и в прибрежном районе Силиври. Очевидица отметила, что улицы быстро наполнились людьми, но паники у них не было.
«
"В такие моменты происходит сплочение — все друг друга поддерживают", — поделилась жительница района.
По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а спустя 20 минут — ощутимое землетрясение магнитудой 6,2. Повреждений рядом с их районом замечено не было, пострадавших в окружении также не оказалось.
После землетрясения в районе через громкоговорители предупреждали жителей о возможности повторных толчков и рекомендовали подготовить тревожные чемоданчики и держаться подальше от зданий.