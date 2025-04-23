Рейтинг@Mail.ru
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:56 23.04.2025 (обновлено: 18:58 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2013002627.html
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения - РИА Новости, 23.04.2025
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения
Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:56:00+03:00
2025-04-23T18:58:00+03:00
в мире
стамбул
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b77668f9b61f0c28a82b2e371eba350a.jpg
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали спокойно, поддерживали друг друга и выходили на улицу с животными и детьми. В среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4.4 соответственно. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, проинформировало позже ведомство. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Стамбуле ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Мы мигом выбежали из квартиры, бегом к лестнице. Люди тоже шли за нами. На улице — пробка, кто-то выбежал босиком, "скорые" не могли проехать. Но паники не было. Люди выходили спокойно, у кого животные — с переносками", — рассказала жительница района Кагытхане. По ее словам, землетрясение было ощутимым: тряслись полы, двигалась мебель. В первые секунды женщина решила, что вибрация вызвана работой стиральной машины, но вскоре поняла, что это землетрясение, и вместе с мужем и ребенком срочно эвакуировалась из квартиры. Сильные толчки ощущались и в прибрежном районе Силиври. Очевидица отметила, что улицы быстро наполнились людьми, но паники у них не было. "В такие моменты происходит сплочение — все друг друга поддерживают", — поделилась жительница района. По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а спустя 20 минут — ощутимое землетрясение магнитудой 6,2. Повреждений рядом с их районом замечено не было, пострадавших в окружении также не оказалось. После землетрясения в районе через громкоговорители предупреждали жителей о возможности повторных толчков и рекомендовали подготовить тревожные чемоданчики и держаться подальше от зданий.
https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012993761.html
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
стамбул
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле
Студия CNN Turk во время землетрясения в Стамбуле
2025-04-23T16:56
true
PT0M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2013033178_133:0:2864:2048_1920x0_80_0_0_de7a3021ad270c0e49da7e8dcb54e411.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, турция
В мире, Стамбул, Турция
Жители Стамбула рассказали о ситуации в городе после землетрясения

Жители Стамбула рассказали, что массовой паники во время землетрясения не было

© AP Photo / Khalil HamraЛюди на улице после землетрясения в Стамбуле
Люди на улице после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Люди на улице после землетрясения в Стамбуле
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Жители Стамбула, в том числе россияне, рассказали РИА Новости, что несмотря на ощутимые подземные толчки, массовой паники в городе не было — люди действовали спокойно, поддерживали друг друга и выходили на улицу с животными и детьми.
В среду турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) сообщило о землетрясениях в Стамбуле магнитудой 6.2 и 4.4 соответственно. Сообщений о жертвах и разрушениях после землетрясений в Стамбуле нет, проинформировало позже ведомство. Корреспондент РИА Новости передавал, что в Стамбуле ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
«
"Мы мигом выбежали из квартиры, бегом к лестнице. Люди тоже шли за нами. На улице — пробка, кто-то выбежал босиком, "скорые" не могли проехать. Но паники не было. Люди выходили спокойно, у кого животные — с переносками", — рассказала жительница района Кагытхане.
По ее словам, землетрясение было ощутимым: тряслись полы, двигалась мебель. В первые секунды женщина решила, что вибрация вызвана работой стиральной машины, но вскоре поняла, что это землетрясение, и вместе с мужем и ребенком срочно эвакуировалась из квартиры.
Сильные толчки ощущались и в прибрежном районе Силиври. Очевидица отметила, что улицы быстро наполнились людьми, но паники у них не было.
Обстановка в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Стамбуле зафиксировали более 50 афтершоков
Вчера, 16:17
«
"В такие моменты происходит сплочение — все друг друга поддерживают", — поделилась жительница района.
По ее словам, сначала произошел слабый толчок, а спустя 20 минут — ощутимое землетрясение магнитудой 6,2. Повреждений рядом с их районом замечено не было, пострадавших в окружении также не оказалось.
После землетрясения в районе через громкоговорители предупреждали жителей о возможности повторных толчков и рекомендовали подготовить тревожные чемоданчики и держаться подальше от зданий.
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Вчера, 13:58
 
В миреСтамбулТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала