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При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек - РИА Новости, 23.04.2025
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15:55 23.04.2025 (обновлено: 16:49 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012986062.html
При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек
При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек - РИА Новости, 23.04.2025
При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек
Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:55:00+03:00
2025-04-23T16:49:00+03:00
в мире
стамбул
мраморное море
турция
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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили местные власти."В больницах получает медицинскую помощь 151 пострадавший. Из-за паники они прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении руководства провинции Стамбул.⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в районе Фатих в центре города, никто не пострадал.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки: тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.Жители домов переждали землетрясение и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено в такой ситуации. В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытаются отогнать автомобили. После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.По данным AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Как ранее рассказал РИА Новости член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений профессор сейсмологии Халюк Эйидоган, специалисты прогнозируют в городе мощное землетрясение магнитудой выше семи, экономические последствия ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, для около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб способен превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012975304.html
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
стамбул
мраморное море
турция
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T15:55
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Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
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в мире, стамбул, мраморное море, турция
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция
При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек

При землетрясении в Стамбуле пострадал 151 человек, угрозы их жизни нет

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СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили местные власти.
"В больницах получает медицинскую помощь 151 пострадавший. Из-за паники они прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении руководства провинции Стамбул.
Люди во время землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
В Турции зафиксировали 30 афтершоков после землетрясения в Стамбуле
Вчера, 15:27
⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в районе Фатих в центре города, никто не пострадал.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49, за ним последовали афтершоки.
Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки: тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.
Жители домов переждали землетрясение и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено в такой ситуации.
В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытаются отогнать автомобили.
После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.
По данным AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Как ранее рассказал РИА Новости член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений профессор сейсмологии Халюк Эйидоган, специалисты прогнозируют в городе мощное землетрясение магнитудой выше семи, экономические последствия ощутит вся Турция.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, для около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб способен превысить 325 миллиардов долларов.
Города мира. Стамбул - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Вчера, 13:58
 
В миреСтамбулМраморное мореТурция
 
 
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