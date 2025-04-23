https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012986062.html

При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек

При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек - РИА Новости, 23.04.2025

При землетрясении в Стамбуле пострадали более 150 человек

Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:55:00+03:00

2025-04-23T15:55:00+03:00

2025-04-23T16:49:00+03:00

в мире

стамбул

мраморное море

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012939562_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6f0d13bfaffcd7d7eecc7934dbe160ad.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр — РИА Новости. Более 150 человек пострадали в результате землетрясения в Стамбуле, сообщили местные власти."В больницах получает медицинскую помощь 151 пострадавший. Из-за паники они прыгали с высоты. Их жизни ничего не угрожает", — говорится в заявлении руководства провинции Стамбул.⁠Также власти сообщили об обрушении пустующего здания в районе Фатих в центре города, никто не пострадал.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12:49, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки: тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество.Жители домов переждали землетрясение и выбежали на улицу. В основном они спускались по лестницам, но некоторые пользовались лифтом, хотя это запрещено в такой ситуации. В 13:03 последовали повторные толчки, менее сильные. Люди отбежали от зданий подальше, некоторые пытаются отогнать автомобили. После землетрясения в городе наблюдаются перебои с доступом в интернет.По данным AFAD, магнитуда повторных толчков составила 4,4, очаг землетрясения залегал на глубине семи километров.Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Как ранее рассказал РИА Новости член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений профессор сейсмологии Халюк Эйидоган, специалисты прогнозируют в городе мощное землетрясение магнитудой выше семи, экономические последствия ощутит вся Турция.По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, для около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб способен превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250423/aftershoki-2012975304.html

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

стамбул

мраморное море

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Стамбуле после землетрясения На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет. 2025-04-23T15:55 true PT0M15S

Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения 2025-04-23T15:55 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, стамбул, мраморное море, турция