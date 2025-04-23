https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012971065.html

Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах

Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах - РИА Новости, 23.04.2025

Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах

Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T15:10:00+03:00

2025-04-23T15:10:00+03:00

2025-04-23T15:17:00+03:00

в мире

турция

стамбул

землетрясение

мраморное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604231484_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_028fd4f37274ca72262985e02f9c1812.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."После землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври в Стамбуле: Главное управление безопасности задействовало авиацию для визуализации с воздуха, береговая охрана сообщила, что опасного подъема воды нет", - сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html

турция

стамбул

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, землетрясение, мраморное море