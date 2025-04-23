https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012971065.html
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах - РИА Новости, 23.04.2025
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах
Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:10:00+03:00
2025-04-23T15:10:00+03:00
2025-04-23T15:17:00+03:00
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."После землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври в Стамбуле: Главное управление безопасности задействовало авиацию для визуализации с воздуха, береговая охрана сообщила, что опасного подъема воды нет", - сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, стамбул, землетрясение, мраморное море
В мире, Турция, Стамбул, Землетрясение, Мраморное море
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах
Турецкие власти: опасного подъема воды в проливах после землетрясения нет