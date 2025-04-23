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Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах - РИА Новости, 23.04.2025
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15:10 23.04.2025 (обновлено: 15:17 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012971065.html
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах - РИА Новости, 23.04.2025
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах
Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:10:00+03:00
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в мире
турция
стамбул
землетрясение
мраморное море
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."После землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври в Стамбуле: Главное управление безопасности задействовало авиацию для визуализации с воздуха, береговая охрана сообщила, что опасного подъема воды нет", - сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html
турция
стамбул
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в мире, турция, стамбул, землетрясение, мраморное море
В мире, Турция, Стамбул, Землетрясение, Мраморное море
Турецкие власти сообщили об отсутствии опасного подъема воды в проливах

Турецкие власти: опасного подъема воды в проливах после землетрясения нет

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкПролив Босфор в Стамбуле
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции сообщили об отсутствии "опасного подъема воды" в турецких проливах после землетрясения в Стамбуле.
По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет.
«
"После землетрясения магнитудой 6,2 в районе Силиври в Стамбуле: Главное управление безопасности задействовало авиацию для визуализации с воздуха, береговая охрана сообщила, что опасного подъема воды нет", - сообщило управление по коммуникациям администрации президента Турции.
Обстановка в Стамбуле после землетрясения - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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