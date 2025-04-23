https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html
Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции
Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции - РИА Новости, 23.04.2025
Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции
Землетрясение в Мраморном море ощущалось интенсивно еще в четырех провинциях Турции, помимо Стамбула, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:50:00+03:00
2025-04-23T14:50:00+03:00
2025-04-23T14:59:00+03:00
в мире
мраморное море
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стамбул
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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение в Мраморном море ощущалось интенсивно еще в четырех провинциях Турции, помимо Стамбула, сообщили местные власти.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."Землетрясение ощущалось в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир", - сообщило AFAD.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html
мраморное море
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Обстановка в Стамбуле после землетрясения
На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет.
2025-04-23T14:50
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мраморное море, турция, стамбул
В мире, Мраморное море, Турция, Стамбул
Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции
Землетрясение, помимо Стамбула, ощущалось еще в четырех провинциях Турции