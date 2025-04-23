https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012965893.html

Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции

Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции - РИА Новости, 23.04.2025

Землетрясение в Мраморном море ощущалось в четырех провинциях Турции

Землетрясение в Мраморном море ощущалось интенсивно еще в четырех провинциях Турции, помимо Стамбула, сообщили местные власти. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T14:50:00+03:00

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мраморное море

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СТАМБУЛ, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение в Мраморном море ощущалось интенсивно еще в четырех провинциях Турции, помимо Стамбула, сообщили местные власти.По данным турецкого Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD), землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Мраморном море у берегов Стамбула в 12.49 среды, за ним последовали афтершоки. Корреспондент РИА Новости передавал, что ощущались сильные подземные толчки, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет."Землетрясение ощущалось в провинциях Стамбул, Текирдаг, Ялова, Бурса и Балыкесир", - сообщило AFAD.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012955312.html

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стамбул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обстановка в Стамбуле после землетрясения На улицах города много людей, пережидающих опасность вдали от крупных строений. Видимых повреждений зданий в районе Атакёй нет. 2025-04-23T14:50 true PT0M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мраморное море, турция, стамбул