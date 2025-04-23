https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле

Власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:58:00+03:00

2025-04-23T13:58:00+03:00

2025-04-23T13:58:00+03:00

в мире

турция

стамбул

мраморное море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012938258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8d6f3fe442124b181a8ae3a727e14fff.jpg

СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6.2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба", - написал Ерликая.

https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html

турция

стамбул

мраморное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения 2025-04-23T13:58 true PT0M15S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, стамбул, мраморное море