https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012951634.html
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле - РИА Новости, 23.04.2025
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:58:00+03:00
2025-04-23T13:58:00+03:00
2025-04-23T13:58:00+03:00
в мире
турция
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мраморное море
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СТАМБУЛ, 23 апр – РИА Новости. Власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети Х. Ранее AFAD сообщил о землетрясении в городе магнитудой 6.2 балла. Корреспондент РИА Новости на месте сообщил о сильных подземных толчках, тряслись стены, раскачивались люстры, скрипела мебель, ненадолго отключилось электричество, наблюдались перебои с доступом в интернет. "Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Силиври, Мраморное море, Стамбул. В связи с землетрясением, которое также ощущалось в соседних провинциях, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) и все команды наших соответствующих учреждений приступили к оценке ущерба", - написал Ерликая.
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html
турция
стамбул
мраморное море
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
Кадры из квартиры в Стамбуле во время землетрясения
2025-04-23T13:58
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, турция, стамбул, мраморное море
В мире, Турция, Стамбул, Мраморное море
Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения в Стамбуле
Власти Турции начали оценку ущерба после мощного землетрясения в Стамбуле