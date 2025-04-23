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У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025
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04:10 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zemletryasenie-2012868660.html
У побережья южных Курил произошло землетрясение
У побережья южных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 23.04.2025
У побережья южных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в среду у южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 23.04.2025
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тихий океан
итуруп
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в среду у южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане 23 апреля в 10.39 (02.39 мск). Его эпицентр располагался в 299 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 12 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250422/kurily-2012657873.html
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тихий океан, итуруп, елена семенова
Тихий океан, Итуруп, Елена Семенова
У побережья южных Курил произошло землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкОстрове Итуруп
Острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Острове Итуруп. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано утром в среду у южных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
"Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Тихом океане 23 апреля в 10.39 (02.39 мск). Его эпицентр располагался в 299 километрах восточнее села Рейдово на острове Итуруп, очаг - на глубине 12 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.
Сейсмическая диаграмма - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
У северных Курил произошло землетрясение
Вчера, 09:30
 
Тихий океанИтурупЕлена Семенова
 
 
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