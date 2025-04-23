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Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025
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21:53 23.04.2025 (обновлено: 22:34 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом
Президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025
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дональд трамп
владимир зеленский
сша
в мире
россия
лондон
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.&quot;Президент разочарован, его терпение иссякает. &lt;...&gt; Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы&quot;, — сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html
https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html
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сша
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дональд трамп, владимир зеленский, сша, в мире, россия, лондон, марко рубио
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, США, В мире, Россия, Лондон, Марко Рубио
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом

Белый дом: Трамп разочаровался в Зеленском, его терпение иссякает

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«

"Президент разочарован, его терпение иссякает. <...> Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы", — сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Вчера, 21:47
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
США готовятся стать главным победителем войны на Украине
Вчера, 08:00
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Украина потеряла Крым давно, это не является темой обсуждения, заявил Трамп
Вчера, 19:08
 
Дональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАВ миреРоссияЛондонМарко Рубио
 
 
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