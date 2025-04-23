https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html

Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом

Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом - РИА Новости, 23.04.2025

Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом

Президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 23.04.2025

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ВАШИНГТОН, 23 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочаровался во Владимире Зеленском, его терпение иссякает, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт."Президент разочарован, его терпение иссякает. <...> Он хочет, чтобы убийства прекратились, но для этого нужно, чтобы обе стороны войны были к этому готовы", — сказала она журналистам, кадры транслировали СМИ.Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта. Эти слова возмутили Трампа. Он подчеркнул, что тем самым глава киевского режима вредит мирным переговорам с Россией.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но их перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.По информации The Washington Post, на встрече в Лондоне США планировали предложить европейским странам и Киеву признать Крым российским, а союзники Украины надеялись в обмен получить для нее гарантии безопасности. Как рассказали изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.The Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором сообщила, что Штаты подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055691.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

https://ria.ru/20250423/tramp-2013035184.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

дональд трамп, владимир зеленский, сша, в мире, россия, лондон, марко рубио