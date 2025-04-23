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На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:25:00+03:00
2025-04-23T20:25:00+03:00
2025-04-23T20:25:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому."Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне решили сказать миру "нет". Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с <…> (Зеленским. – Прим. ред.) и прекратить оказывать ему поддержку", — написал он.Ранее американский лидер раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013035468.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского
Журналист Боуз призвал Трампа перестать помогать Зеленскому