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На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
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20:25 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013047518.html
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T20:25:00+03:00
2025-04-23T20:25:00+03:00
в мире
владимир зеленский
дональд трамп
украина
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому."Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне решили сказать миру "нет". Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с &lt;…&gt; (Зеленским. – Прим. ред.) и прекратить оказывать ему поддержку", — написал он.Ранее американский лидер раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013035468.html
https://ria.ru/20250423/rubio-2013029846.html
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в мире, владимир зеленский, дональд трамп, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
На Западе обратились к Трампу со срочным призывом из-за выходки Зеленского

Журналист Боуз призвал Трампа перестать помогать Зеленскому

© AP Photo / Aurelien MorissardВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Aurelien Morissard
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х призвал президента США Дональда Трампа перестать предоставлять помощь Владимиру Зеленскому.
"Зеленский и антитрамповская клика в Брюсселе и Лондоне решили сказать миру "нет". Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу пора принять это, разорвать связи с <…> (Зеленским. – Прим. ред.) и прекратить оказывать ему поддержку", — написал он.
Французские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Во Франции оценили требования военных по Украине
Вчера, 19:10
Ранее американский лидер раскритиковал слова Зеленского о Крыме, заявив, что это вредит мирным переговорам с Россией.
Глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече.
Как писала газета The New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане Трампа по завершению конфликта.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Рубио выступил с жестким заявлением о переговорах по Украине
Вчера, 18:37
 
В миреВладимир ЗеленскийДональд ТрампУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
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