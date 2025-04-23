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СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры - РИА Новости, 23.04.2025
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14:37 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012962053.html
СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры
СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры - РИА Новости, 23.04.2025
СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры
Владимир Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, поскольку хотел избежать повторения засады в Белом доме, пишет Independent. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T14:37:00+03:00
2025-04-23T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, поскольку хотел избежать повторения засады в Белом доме, пишет Independent."Оказавшись ранее в Овальном кабинете и подвергнувшись издевательствам со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, он избежал окружения со стороны команды американских дипломатов в Лондоне, не явившись туда вообще", — говорится в материале.Обозреватели также предположил, что Рубио отменил свой визит в Лондон из-за того, что украинский политик не планировал туда прибыть.Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
https://ria.ru/20250423/rubio-2012914084.html
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html
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в мире, лондон, сша, марко рубио, владимир зеленский, франция, дональд трамп
В мире, Лондон, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Франция, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, почему Зеленский не поехал в Лондон на переговоры

Independent: Зеленский не поехал в Лондон, желая избежать засады США

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский не поехал на переговоры в Лондон, поскольку хотел избежать повторения засады в Белом доме, пишет Independent.
«
"Оказавшись ранее в Овальном кабинете и подвергнувшись издевательствам со стороны Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса, он избежал окружения со стороны команды американских дипломатов в Лондоне, не явившись туда вообще", — говорится в материале.
Государственный секретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Обозреватели также предположил, что Рубио отменил свой визит в Лондон из-за того, что украинский политик не планировал туда прибыть.
Сегодня в Лондоне должны были состояться переговоры по урегулированию конфликта на уровне министров иностранных дел Великобритании, Штатов, Франции, Германии и Украины, но ее перенесли после того, как госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф отменили свое участие во встрече. Как писала газета New York Times, Вашингтон пошел на такой шаг из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России. По данным западных СМИ, это условие — одно из ключевых в плане президента США Дональда Трампа по завершению конфликта.
После отмены визита американских представителей, вместо которых в переговорах должен был принять участие только спецпосланник Кит Келлог, от встречи отказались также главы МИД Британии, Франции и ФРГ Дэвид Лэмми, Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок.
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В миреЛондонСШАМарко РубиоВладимир ЗеленскийФранцияДональд Трамп
 
 
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