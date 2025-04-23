https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898844.html

Зеленский существует вне закона, заявил Медведчук

Зеленский существует вне закона, заявил Медведчук - РИА Новости, 23.04.2025

Зеленский существует вне закона, заявил Медведчук

Режим Владимира Зеленского существует на Украине вне закона и действующей конституции на принципах отрицания мира, заявил экс-лидер запрещенной на Украине... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:39:00+03:00

2025-04-23T10:39:00+03:00

2025-04-23T11:23:00+03:00

украина

владимир зеленский

виктор медведчук

в мире

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Режим Владимира Зеленского существует на Украине вне закона и действующей конституции на принципах отрицания мира, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Когда мы говорим о сохранении режима Зеленского, то это значит, что сохранятся политические принципы, по которым этот режим существует. Правление политического клоуна серьезно трансформировало украинскую элиту, правда, совсем не так, как ожидали украинские избиратели. На выборах Зеленский шел со знаменем мира против партии войны. Придя к власти, он уничтожил партию мира, стал преследовать сторонников этой политики, на законодательном уровне запретил миротворчество", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Зеленский, по словам политика, внес в украинскую политику три новых элемента, которых до этого ранее не было. Это полный правовой беспредел, милитаризация и нацификация общества, коррупция на войне. Той Украины, которая была до Зеленского, уже нет, и восстановить ее невозможно. При этом он совсем не понимает, что натворил, потому что у него нет совести. На Украине, как продолжает Медведчук, конституция и законы власти не писаны, они полностью превратилась в карательную систему для своих граждан, которая не защищает их от преступников. По данным судебной системы Украины, за три года по всем статьям, связанным с конфликтом, на Украине осуждены десятки тысяч человек. Сколько человек находится в СИЗО без приговоров, точно неизвестно. "Это очень большие цифры, власть Зеленского политически объявила преступниками огромное количество украинских граждан, которые не только не совершали никаких преступлений, но и спасали свою страну от военной катастрофы", - отмечает он. "При Зеленском создана система, когда в государственной измене может быть обвинен любой гражданин просто потому, что он власти не понравился. Уровень обвинения значительно ниже уровня средневековой инквизиции. В прокуратуре, судах, силовых органах царит преступная безграмотность и политическая истерия. Людям, сидящим в застенках, предъявляют обвинения без каких-либо аргументов. Например, частым штампом в делах фигурирует формулировка, что некая группа людей вдруг решила "уничтожить государственность Украины", и с этой целью они якобы объединились в "преступное формирование", - утверждает Медведчук. Он указывает, что сохранение режима Зеленского означает сохранение милитаризации, а значит, насильной мобилизации, военных поборов и бесконечной войны. При этом режиме мирная, нейтральная и процветающая Украина исключена. И Зеленский все сделал, чтобы такой Украины не было, и пока этот режим у власти, ее не будет. "Режим Зеленского создал для украинского народа множество тяжелых проблем, а рецепт их решения всегда начинается с устранения этого режима. Зеленский красноречиво показал украинцам, что он для них чужой, что он цинично использует их для своих гнусных целей, для чего создал антинародный режим. И уничтожение этого режима – важнейший вопрос для спасения украинского народа от политических преступников", - подытожил политик.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012827627.html

https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html

https://ria.ru/20250422/ukraina-2012853707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, владимир зеленский, виктор медведчук, в мире