https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html

На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне

На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025

На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне

Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон из-за Владимира Зеленского подорвал мирный план спецпосланника американского президента Кита Келлога, пишет... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T10:38:00+03:00

2025-04-23T10:38:00+03:00

2025-04-23T10:47:00+03:00

в мире

лондон

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кит келлог

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон из-за Владимира Зеленского подорвал мирный план спецпосланника американского президента Кита Келлога, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X."Вчера Зеленский выступил против условия плана Келлога признавать Крым российским. Этот план с треском проваливается, и сам Келлог потерпит неудачу. Рубио и Виткофф не будут участвовать (умный ход)", — указал Христофору.Журналист также считает, что теперь у американского лидера Дональда Трампа будет идеальный повод выйти из процесса переговоров, а Россия сможет и дальше продолжать выполнять свои цели на Украине.В среду американская газета New York Times сообщила, что Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.

https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html

https://ria.ru/20250423/spectator-2012881810.html

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