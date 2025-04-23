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На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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10:38 23.04.2025 (обновлено: 10:47 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012898369.html
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне
Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон из-за Владимира Зеленского подорвал мирный план спецпосланника американского президента Кита Келлога, пишет... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T10:38:00+03:00
2025-04-23T10:47:00+03:00
в мире
лондон
украина
сша
марко рубио
владимир зеленский
кит келлог
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон из-за Владимира Зеленского подорвал мирный план спецпосланника американского президента Кита Келлога, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X."Вчера Зеленский выступил против условия плана Келлога признавать Крым российским. Этот план с треском проваливается, и сам Келлог потерпит неудачу. Рубио и Виткофф не будут участвовать (умный ход)", — указал Христофору.Журналист также считает, что теперь у американского лидера Дональда Трампа будет идеальный повод выйти из процесса переговоров, а Россия сможет и дальше продолжать выполнять свои цели на Украине.В среду американская газета New York Times сообщила, что Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
https://ria.ru/20250423/ssha-2012884982.html
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в мире, лондон, украина, сша, марко рубио, владимир зеленский, кит келлог
В мире, Лондон, Украина, США, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Кит Келлог
На Западе раскрыли, как выходка Зеленского сорвала переговоры в Лондоне

Христофору: отказ Рубио ехать в Лондон из-за Зеленского подорвал план Келлога

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Отказ госсекретаря США Марко Рубио ехать в Лондон из-за Владимира Зеленского подорвал мирный план спецпосланника американского президента Кита Келлога, пишет кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.
«
"Вчера Зеленский выступил против условия плана Келлога признавать Крым российским. Этот план с треском проваливается, и сам Келлог потерпит неудачу. Рубио и Виткофф не будут участвовать (умный ход)", — указал Христофору.
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"Все ближе". На Западе рассказали, к чему ведет новый план США по Украине
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Журналист также считает, что теперь у американского лидера Дональда Трампа будет идеальный повод выйти из процесса переговоров, а Россия сможет и дальше продолжать выполнять свои цели на Украине.
В среду американская газета New York Times сообщила, что Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Зеленского признать Крым частью России.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение Белого дома по урегулированию конфликта как последнее предложение, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
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Вчера, 09:03
 
В миреЛондонУкраинаСШАМарко РубиоВладимир ЗеленскийКит Келлог
 
 
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