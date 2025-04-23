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"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
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05:57 23.04.2025 (обновлено: 14:23 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2012872737.html
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского
Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T05:57:00+03:00
2025-04-23T14:23:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times."Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", — говорится в материале.Как сообщили изданию европейские чиновники, переговорщики были в курсе требования американского президента Дональда Трампа признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако во вторник Зеленский заявил, что Киев не признает воссоединение полуострова с Россией.Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором указала, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
https://ria.ru/20250418/iran-2012190072.html
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в мире, сша, киев, украина, марко рубио, владимир зеленский, дональд трамп, нато
В мире, США, Киев, Украина, Марко Рубио, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, НАТО
"Принял решение": в США раскрыли, что сделал Рубио из-за Зеленского

NYT: Рубио отменил визит в Лондон после слов Зеленского о Крыме

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры по Украине из-за отказа Владимира Зеленского признать Крым частью России, пишет американская газета New York Times.
"Госсекретарь США Марко Рубио во вторник принял решение пропустить следующий этап переговоров о прекращении огня на Украине, в то время как Украина отвергла одно из ключевых предложений президента Трампа", — говорится в материале.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
WP: Уолтц и Рубио выступили за уничтожение ядерных возможностей Ирана
18 апреля, 20:16
Как сообщили изданию европейские чиновники, переговорщики были в курсе требования американского президента Дональда Трампа признать Крым российским и исключить членство Киева в НАТО. Однако во вторник Зеленский заявил, что Киев не признает воссоединение полуострова с Россией.
Во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта, которая состоится в среду в Лондоне, предложат европейским странам и Украине признать Крым российским, союзники Киева при этом надеются в обмен получить гарантии безопасности для Киева. Как сообщили изданию источники, украинская сторона восприняла представленное ей на прошлой неделе в Париже предложение США по урегулированию конфликта как последнее, прежде чем Вашингтон решит выйти из мирного процесса.
Daily Telegraph, в свою очередь, выпустила материал, в котором указала, что США подготовили план прекращения украинского конфликта, который состоит из семи пунктов без гарантий безопасности для Киева. По данным издания, эта инициатива предусматривает, что Россия сохранит контроль над освобожденными территориями.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
США информировали Киев о переговорах с Россией, заявил Рубио
18 апреля, 10:49
 
В миреСШАКиевУкраинаМарко РубиоВладимир ЗеленскийДональд ТрампНАТО
 
 
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