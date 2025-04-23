https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013063971.html

Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий

Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.04.2025

Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий

Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий, заявил глава комитета... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T23:15:00+03:00

2025-04-23T23:15:00+03:00

2025-04-23T23:15:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Он отметил, что Зеленский явно теряет "благодарных" зрителей по ту сторону Атлантики". "Президент США обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского - к потере всей Украины года так через три. И в этой фразе явный намек на возможный отказ от американской помощи. Зеленский движется не в том направлении, констатирует пресс-секретарь Левитт. Трамп же, похоже, близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта", - заключил депутат.

https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф