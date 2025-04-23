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Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.04.2025
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23:15 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013063971.html
Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий
Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий - РИА Новости, 23.04.2025
Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий
Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий, заявил глава комитета... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T23:15:00+03:00
2025-04-23T23:15:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале. Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. "Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий", - написал Слуцкий в Telegram-канале. Он отметил, что Зеленский явно теряет "благодарных" зрителей по ту сторону Атлантики". "Президент США обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского - к потере всей Украины года так через три. И в этой фразе явный намек на возможный отказ от американской помощи. Зеленский движется не в том направлении, констатирует пресс-секретарь Левитт. Трамп же, похоже, близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта", - заключил депутат.
https://ria.ru/20250423/zelenskiy-2013055981.html
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), дональд трамп, госдума рф
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Дональд Трамп, Госдума РФ
Зеленский снова срывает переговоры, заявил Слуцкий

Слуцкий: Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть

© AP Photo / Wolfgang Rattay Владимир Зеленский
 Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Wolfgang Rattay
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в Telegram-канале.
Зеленский движется "не в том направлении" в части урегулирования конфликта на Украине, заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Президент США Дональд Трамп заявлял, что ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Трамп разочаровался в Зеленском, заявил Белый дом
Вчера, 21:53
«
"Зеленский снова срывает переговорный процесс, торгуется за власть и выдвигает свои "территориальные условия", далекие от реалий", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что Зеленский явно теряет "благодарных" зрителей по ту сторону Атлантики".
"Президент США обозначил, к чему могут привести подобные замашки Зеленского - к потере всей Украины года так через три. И в этой фразе явный намек на возможный отказ от американской помощи. Зеленский движется не в том направлении, констатирует пресс-секретарь Левитт. Трамп же, похоже, близок к правильной оценке киевского режима и его роли в развязывании конфликта", - заключил депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Зеленский движется не в том направлении, заявил Белый дом
Вчера, 21:47
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийЛеонид Слуцкий (политик)Дональд ТрампГосдума РФ
 
 
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