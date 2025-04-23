https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013053749.html

Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков

Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025

Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков

Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:17:00+03:00

2025-04-23T21:17:00+03:00

2025-04-23T21:17:00+03:00

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россия

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вооруженные силы украины

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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.

https://ria.ru/20250313/kreml-2004857705.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины