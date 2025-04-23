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Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
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21:17 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013053749.html
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков
Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:17:00+03:00
2025-04-23T21:17:00+03:00
в мире
россия
владимир зеленский
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
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в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков

Песков: некоторые националистические подразделения не подчиняются Зеленскому

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
В Кремле прокомментировали идею стран Европы усилить ВСУ
13 марта, 19:44
 
В миреРоссияВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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