https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013053749.html
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков - РИА Новости, 23.04.2025
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков
Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:17:00+03:00
2025-04-23T21:17:00+03:00
2025-04-23T21:17:00+03:00
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ПАРИЖ, 23 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский не полностью контролирует ВСУ, некоторые националистические подразделения не подчиняются ему, что представляет большую проблему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Зеленский, как известно, не контролирует все свои подразделения. Некоторые пронационалистические батальоны ему не подчиняются, и это большая проблема", - сказал Песков в интервью французскому изданию Point.
https://ria.ru/20250313/kreml-2004857705.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, владимир зеленский, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Зеленский не полностью контролирует ВСУ, заявил Песков
Песков: некоторые националистические подразделения не подчиняются Зеленскому