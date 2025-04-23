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В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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18:37 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/zelenskij-2013030180.html
В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне
В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне
Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду в Telegram-канале, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:37:00+03:00
2025-04-23T18:37:00+03:00
в мире
украина
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владимир зеленский
рустем умеров
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду в Telegram-канале, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине. Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, был министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня &quot;В Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц &quot;коалиции желающих&quot;… Мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине… Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины&quot;, - написал Ермак.По его словам, представители Киева отметили, что поддерживают мирные усилия президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что во встрече участвовали представители Великобритании, Франции и Германии. Ранее в среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250311/ukraina-2004429494.html
https://ria.ru/20250423/ukraina-2013002432.html
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в мире, украина, лондон, сша, владимир зеленский, рустем умеров, андрей сибига
В мире, Украина, Лондон, США, Владимир Зеленский, Рустем Умеров, Андрей Сибига
В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне

Ермак: на встрече в Лондоне договорились продолжить консультации по Украине

© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины
Флаг Великобритании и флаг Украины - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду в Telegram-канале, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, был министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня
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"В Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих"… Мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине… Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - написал Ермак.

По его словам, представители Киева отметили, что поддерживают мирные усилия президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что во встрече участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.
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Ранее в среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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В миреУкраинаЛондонСШАВладимир ЗеленскийРустем УмеровАндрей Сибига
 
 
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