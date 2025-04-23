В офисе Зеленского заявили о продолжении консультаций по Украине в Лондоне
Ермак: на встрече в Лондоне договорились продолжить консультации по Украине
© AP Photo / Alberto PezzaliФлаг Великобритании и флаг Украины
© AP Photo / Alberto Pezzali
Флаг Великобритании и флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил в среду в Telegram-канале, что на встрече в Лондоне с советниками по вопросам нацбезопаности и внешней политики Франции, Великобритании и Германии договорились продолжить консультации для урегулирования конфликта на Украине.
Ранее в среду Ермак сообщил, что представители Киева прибыли в Лондон, несмотря на понижение уровня переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он уточнил, что в составе украинской делегации, помимо его самого, был министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига. В среду в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня
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"В Лондоне мы провели важную встречу с советниками по вопросам национальной безопасности и внешней политики стран-участниц "коалиции желающих"… Мы продолжили глубокий диалог, направленный на достижение справедливого и устойчивого мира в Украине… Договорились о дальнейших регулярных консультациях для достижения главной цели: справедливого мира для Украины", - написал Ермак.
По его словам, представители Киева отметили, что поддерживают мирные усилия президента США Дональда Трампа. Он уточнил, что во встрече участвовали представители Великобритании, Франции и Германии.
Ранее в среду телеканал Sky News сообщил, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэль Барро и Анналена Бербок приняли решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.