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Слуцкий обвинил Зеленского в срывах встречи по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
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16:33 23.04.2025 (обновлено: 16:39 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zelenskij-2012997913.html
Слуцкий обвинил Зеленского в срывах встречи по Украине в Лондоне
Слуцкий обвинил Зеленского в срывах встречи по Украине в Лондоне - РИА Новости, 23.04.2025
Слуцкий обвинил Зеленского в срывах встречи по Украине в Лондоне
Встречу по Украине в Лондоне по сути сорвал Владимир Зеленский своей граничащей с агрессией недоговороспособностью, заявил глава комитета ГД по международным... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:33:00+03:00
2025-04-23T16:39:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Встречу по Украине в Лондоне по сути сорвал Владимир Зеленский своей граничащей с агрессией недоговороспособностью, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа. &quot;Встречу в Лондоне глав внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины сорвал, по сути, Зеленский. Воочию показав свою граничащую с агрессией недоговороспособность&quot;, - написал Слуцкий.Депутат добавил, что причина отказа от поездки в Великобританию, в частности госсекретаря США Марка Рубио, как утверждают источники западных СМИ, в резком нежелании Зеленского обсуждать принадлежность Крыма России. "На этом ли фоне или в свете других обстоятельств, но свое участие отозвали также главы МИД европейских стран. Ни согласования позиций по урегулированию, ни тем более выхода на прорывные переговорные решения не ожидается. Снова по вине укрорежима - пробуксовка", - рассказал парламентарий. По словам Слуцкого, Киев отказывается признавать реалии и неизбежность поражения, что злит новую американскую администрацию. "Президент США Трамп прямым текстом заявлял о том, что у Зеленского нет "козырей". Однако он не собирается делать шаги к миру и продолжает затягивать процесс. Слишком велики амбиции при полном равнодушии к судьбе страны и простых украинцев", - добавил депутат. Слуцкий подчеркнул, что Запад из-за в гибридной войны против России не видит иного пути, кроме как ее продолжения. "Но впереди у них полный крах. Вместе с неонацистским режимом Зеленского", - заключил он.
https://ria.ru/20250423/ukraina-2012996670.html
https://ria.ru/20250423/karasinyj-2012903066.html
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украина, лондон, сша, владимир зеленский, леонид слуцкий (политик), марко рубио, госдума рф, россия
Украина, Лондон, США, Владимир Зеленский, Леонид Слуцкий (политик), Марко Рубио, Госдума РФ, Россия
Слуцкий обвинил Зеленского в срывах встречи по Украине в Лондоне

Председатель комитета ГД Слуцкий: встречу по Украине в Лондоне сорвал Зеленский

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Встречу по Украине в Лондоне по сути сорвал Владимир Зеленский своей граничащей с агрессией недоговороспособностью, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
Ранее британский МИД сообщил, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел были отложены, встречу проведут представители более низкого уровня. До этого телеканал Sky News сообщил, что министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми вслед за главами МИД Франции и Германии принял решение не участвовать в переговорах по Украине после отмены визита в Лондон госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа.
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"Встречу в Лондоне глав внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины сорвал, по сути, Зеленский. Воочию показав свою граничащую с агрессией недоговороспособность", - написал Слуцкий.

Депутат добавил, что причина отказа от поездки в Великобританию, в частности госсекретаря США Марка Рубио, как утверждают источники западных СМИ, в резком нежелании Зеленского обсуждать принадлежность Крыма России.
«
"На этом ли фоне или в свете других обстоятельств, но свое участие отозвали также главы МИД европейских стран. Ни согласования позиций по урегулированию, ни тем более выхода на прорывные переговорные решения не ожидается. Снова по вине укрорежима - пробуксовка", - рассказал парламентарий.
По словам Слуцкого, Киев отказывается признавать реалии и неизбежность поражения, что злит новую американскую администрацию.
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"Президент США Трамп прямым текстом заявлял о том, что у Зеленского нет "козырей". Однако он не собирается делать шаги к миру и продолжает затягивать процесс. Слишком велики амбиции при полном равнодушии к судьбе страны и простых украинцев", - добавил депутат.
Слуцкий подчеркнул, что Запад из-за в гибридной войны против России не видит иного пути, кроме как ее продолжения.
"Но впереди у них полный крах. Вместе с неонацистским режимом Зеленского", - заключил он.
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