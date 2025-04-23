https://ria.ru/20250423/zapad-2013030003.html
Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров
Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров - РИА Новости, 23.04.2025
Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров
Запад активно пытается вернуться в "афганскую игру", инициировав новый формат консультаций в Дохе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:37:00+03:00
2025-04-23T18:37:00+03:00
2025-04-23T18:37:00+03:00
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САМАРКАНД, 23 апр – РИА Новости. Запад активно пытается вернуться в "афганскую игру", инициировав новый формат консультаций в Дохе, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы обратили внимание, что Запад активно пытается вернуться в афганскую игру, из которой он вышел, как я уже сказал, во время бегства коалиции из этой страны после прихода к власти талибов. Запад, в частности, инициировал через секретариат ООН новый формат консультаций, которые собираются в Дохе", - сказал он по итогам визита в Узбекистан. Как отметил Лавров, Западу неуютно от того, что до дохийского формата главную роль во внешнем сопровождении афганских процессов играли страны, расположенные в этом регионе. "Мы не против, только если участие западных стран в этих общих усилиях будет честным и не будет таить в себе двойного дна, поэтому мы тоже участвуем в дохийском процессе", - добавил он. В то же время министр отметил, что Москва пока не видит каких-то значимых результатов от участия ООН и Запада в общих усилиях по стабилизации вокруг Афганистана.
https://ria.ru/20250423/lavrov-2012944865.html
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в мире, доха, россия, узбекистан, сергей лавров, оон
В мире, Доха, Россия, Узбекистан, Сергей Лавров, ООН
Запад пытается вернуться в афганскую игру, заявил Лавров
Лавров: инициируя консультации, Запад пытается вернуться в афганскую игру