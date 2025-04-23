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"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России - РИА Новости, 23.04.2025
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01:54 23.04.2025 (обновлено: 02:11 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zapad-2012864506.html
"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России
"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России - РИА Новости, 23.04.2025
"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России
Несмотря на все коллективные усилия стран Запада, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T01:54:00+03:00
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украина
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несмотря на все коллективные усилия стран Запада, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung."Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило", — сказал он.По словам эксперта, Европа только ухудшила свое положение, ввязавшись в противостояние с Москвой. Сейчас ситуация продолжает неуклонно ухудшаться, добавил он."Россия, как я уже сказал, выиграла эту войну", — резюмировал Тодд.В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250422/politolog-2012840910.html
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россия, украина, европа, виктор орбан, владимир путин, нато
Россия, Украина, Европа, Виктор Орбан, Владимир Путин, НАТО
"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России

Историк Тодд: Запад не смог победить Россию и поплатился за это

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несмотря на все коллективные усилия стран Запада, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung.
"Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило", — сказал он.
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По словам эксперта, Европа только ухудшила свое положение, ввязавшись в противостояние с Москвой. Сейчас ситуация продолжает неуклонно ухудшаться, добавил он.
"Россия, как я уже сказал, выиграла эту войну", — резюмировал Тодд.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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