https://ria.ru/20250423/zapad-2012864506.html

"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России

"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России - РИА Новости, 23.04.2025

"Дорого стоило": на Западе сделали важное заявление о России

Несмотря на все коллективные усилия стран Запада, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T01:54:00+03:00

2025-04-23T01:54:00+03:00

2025-04-23T02:11:00+03:00

россия

украина

европа

виктор орбан

владимир путин

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874245_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_9b0d06acd52538fab713216fe27b9a40.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Несмотря на все коллективные усилия стран Запада, им не удалось победить Россию на Украине, заявил французский историк Эммануэль Тодд в интервью для немецкой газеты Berliner Zeitung."Запад закачал в Украину миллиарды долларов, поставлял оружие, боеприпасы и так далее, и все равно победить Россию не удалось. Европе, в частности, это дорого стоило", — сказал он.По словам эксперта, Европа только ухудшила свое положение, ввязавшись в противостояние с Москвой. Сейчас ситуация продолжает неуклонно ухудшаться, добавил он."Россия, как я уже сказал, выиграла эту войну", — резюмировал Тодд.В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад вступил в прокси-войну на Украине, что понимают во всех здравомыслящих сообществах, и проиграл ее.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Президент России Владимир Путин не раз подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250422/politolog-2012840910.html

https://ria.ru/20250422/evrosoyuz-2012702442.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, виктор орбан, владимир путин, нато