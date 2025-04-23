Рейтинг@Mail.ru
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины - РИА Новости, 23.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:37 23.04.2025 (обновлено: 14:36 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zajavivshij-2012945246.html
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины - РИА Новости, 23.04.2025
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T14:36:00+03:00
в мире
украина
джеймс дэвид вэнс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012961235_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_aeba36820b99cfebb9a4fd7c01e85f31.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему."Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - приводит слова Вэнса агентство Франс Пресс.
https://ria.ru/20250422/ssha-2012744007.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/17/2012961235_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c0605f11928f1aad3a9303519943a762.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины

Вэнс призвал к заморозке границы Украины на уровне, близком к нынешнему

© Getty Images / NurPhoto/Vishal BhatnagarВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / NurPhoto/Vishal Bhatnagar
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему.
"Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - приводит слова Вэнса агентство Франс Пресс.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в Международном центре Раджастхана в Джайпуре. 22 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
США хотят создать новую торговую систему, заявил Вэнс
22 апреля, 15:00
 
В миреУкраинаДжеймс Дэвид Вэнс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала