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Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины

Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины - РИА Новости, 23.04.2025

Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T13:37:00+03:00

2025-04-23T13:37:00+03:00

2025-04-23T14:36:00+03:00

в мире

украина

джеймс дэвид вэнс

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему."Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - приводит слова Вэнса агентство Франс Пресс.

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Варвара Скокшина

в мире, украина, джеймс дэвид вэнс