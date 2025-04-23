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Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины - РИА Новости, 23.04.2025
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T13:37:00+03:00
2025-04-23T14:36:00+03:00
в мире
украина
джеймс дэвид вэнс
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что в конфликте на Украине следует сделать финальные шаги к завершению боев и заморозке границы на уровне, близком к нынешнему."Я думаю, пришло время сделать если не последний шаг, то один из последних шагов, в широком смысле, в котором стороны конфликта заявят, что собираются прекратить убийства и заморозить границы на каком-то уровне, близком к тому, где они находятся сегодня", - приводит слова Вэнса агентство Франс Пресс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, джеймс дэвид вэнс
В мире, Украина, Джеймс Дэвид Вэнс
Вэнс призвал к прекращению боев и заморозке границы Украины
Вэнс призвал к заморозке границы Украины на уровне, близком к нынешнему