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Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
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09:45 23.04.2025 (обновлено: 11:44 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/zaharova-2012887964.html
Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского
Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского - РИА Новости, 23.04.2025
Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла "анонимного" журналиста одного из СМИ, который защищал... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T09:45:00+03:00
2025-04-23T11:44:00+03:00
мария захарова
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла "анонимного" журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ, а дала отпор ложной пропаганде. Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому оно не вышло в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы "не дошло до самосуда". Во время беседы журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах ВСУ в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны. "Никто не оскорбляет, никто не обижает. Ни одним словом в этом интервью я не покусилась на его человеческое достоинство, я не задала ни одного провокационного вопроса, я никаким образом не задела", - сказала Захарова. Она подчеркнула, что во время беседы дала отпор бесконечной ложной пропаганде, которая нацелена на промывку мозгов. "Видите, как не нравится? Видите, как все занервничали опять? Тронули, понимаете, святое!" - отметила дипломат. Захарова рассказала, что знала примерные темы для обсуждения, но не интересовалась личными данными журналиста - его биографией, гражданством. "Моя задача - отвечать на вопросы и разъяснять позицию моей страны по тем вопросам, которые входят в мои функциональные обязанности. Чего только не было! И оскорбления были, и угрозы были и продолжаются. Меня это никаким образом не интересует и не волнует. Я делаю свою работу, но с такой историей я имею дело впервые. Я такого не видела ни разу", - заключила она.
https://ria.ru/20250422/zaharova-2012837278.html
https://ria.ru/20240816/zakharova-1966704564.html
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мария захарова, владимир зеленский, в мире
Мария Захарова, Владимир Зеленский, В мире
Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского

Захарова заявила, что не оскорбляла журналиста, защищавшего Зеленского и ВСУ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что не оскорбляла "анонимного" журналиста одного из СМИ, который защищал Владимира Зеленского и ВСУ, а дала отпор ложной пропаганде.
Ранее Захарова опубликовала в своем Telegram-канале часовое интервью с корреспондентом, поведение которого шокировало само издание, поэтому оно не вышло в эфир. Она отметила, что его голос и силуэт были изменены для того, чтобы "не дошло до самосуда". Во время беседы журналист начал смеяться, когда разговор зашёл о зверствах ВСУ в Курской области и страданиях советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Кадр из интервью с журналистом, оправдывающим Зеленского и ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Захарова опубликовала интервью с журналистом, защищавшим Зеленского и ВСУ
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"Никто не оскорбляет, никто не обижает. Ни одним словом в этом интервью я не покусилась на его человеческое достоинство, я не задала ни одного провокационного вопроса, я никаким образом не задела", - сказала Захарова.
Она подчеркнула, что во время беседы дала отпор бесконечной ложной пропаганде, которая нацелена на промывку мозгов.
"Видите, как не нравится? Видите, как все занервничали опять? Тронули, понимаете, святое!" - отметила дипломат.
Захарова рассказала, что знала примерные темы для обсуждения, но не интересовалась личными данными журналиста - его биографией, гражданством.
"Моя задача - отвечать на вопросы и разъяснять позицию моей страны по тем вопросам, которые входят в мои функциональные обязанности. Чего только не было! И оскорбления были, и угрозы были и продолжаются. Меня это никаким образом не интересует и не волнует. Я делаю свою работу, но с такой историей я имею дело впервые. Я такого не видела ни разу", - заключила она.
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