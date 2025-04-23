https://ria.ru/20250423/wsj-2013000797.html

США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ

США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ - РИА Новости, 23.04.2025

США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином,... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:45:00+03:00

2025-04-23T16:45:00+03:00

2025-04-23T17:24:00+03:00

сша

китай

цены на нефть

пекин

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012696825_0:21:3072:1749_1920x0_80_0_0_ccef0965d218bdb510306051c0ea114f.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Администрация Трампа рассматривает возможность понижения высоких пошлин на китайский импорт — в некоторых случаях более чем наполовину — в попытке ослабить напряженность в отношениях с Пекином, которая подкосила мировую торговлю и инвестиции", — указано в публикации.По данным источников газеты, Трамп еще не принял окончательного решения.Как отметило издание, пошлины для КНР, скорее всего, понизят примерно до 50-65 процентов, но также администрация рассматривает возможный многоуровневый подход. "Тридцать пять процентов на товары, которые США считают не угрожающими национальной безопасности, и не менее 100 процентов на товары, которые считаются стратегически важными для интересов Америки", — пишет газета.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые рассчитали исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125 процентов, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125. Кроме того, у Вашингтона есть еще пошлина в 20 процентов для Пекина, введенная из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.

https://ria.ru/20250422/ssha-2012849412.html

https://ria.ru/20250423/tramp-2012980776.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, цены на нефть, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире