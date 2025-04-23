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США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ - РИА Новости, 23.04.2025
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16:45 23.04.2025 (обновлено: 17:24 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/wsj-2013000797.html
США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ
США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ - РИА Новости, 23.04.2025
США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином,... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:45:00+03:00
2025-04-23T17:24:00+03:00
сша
китай
цены на нефть
пекин
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники."Администрация Трампа рассматривает возможность понижения высоких пошлин на китайский импорт — в некоторых случаях более чем наполовину — в попытке ослабить напряженность в отношениях с Пекином, которая подкосила мировую торговлю и инвестиции", — указано в публикации.По данным источников газеты, Трамп еще не принял окончательного решения.Как отметило издание, пошлины для КНР, скорее всего, понизят примерно до 50-65 процентов, но также администрация рассматривает возможный многоуровневый подход. &quot;Тридцать пять процентов на товары, которые США считают не угрожающими национальной безопасности, и не менее 100 процентов на товары, которые считаются стратегически важными для интересов Америки&quot;, — пишет газета.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые рассчитали исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125 процентов, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125. Кроме того, у Вашингтона есть еще пошлина в 20 процентов для Пекина, введенная из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
https://ria.ru/20250422/ssha-2012849412.html
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сша
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сша, китай, цены на нефть, пекин, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Цены на нефть, Пекин, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР, пишет WSJ

WSJ: США рассмотрят возможность понижения пошлин для КНР

© Getty Images / Kevin DietschПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Getty Images / Kevin Dietsch
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность понижения пошлин в отношении Китая, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Администрация Трампа рассматривает возможность понижения высоких пошлин на китайский импорт — в некоторых случаях более чем наполовину — в попытке ослабить напряженность в отношениях с Пекином, которая подкосила мировую торговлю и инвестиции", — указано в публикации.
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По данным источников газеты, Трамп еще не принял окончательного решения.
Как отметило издание, пошлины для КНР, скорее всего, понизят примерно до 50-65 процентов, но также администрация рассматривает возможный многоуровневый подход.
«

"Тридцать пять процентов на товары, которые США считают не угрожающими национальной безопасности, и не менее 100 процентов на товары, которые считаются стратегически важными для интересов Америки", — пишет газета.

Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет десять процентов, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые рассчитали исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Но уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в десять процентов.
После ряда шагов в торговой войне дополнительная "взаимная" пошлина США для китайских товаров достигла 125 процентов, ответная пошлина КНР для американских — тоже 125. Кроме того, у Вашингтона есть еще пошлина в 20 процентов для Пекина, введенная из-за обвинений в недостаточной борьбе с синтетическими наркотиками.
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