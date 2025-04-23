https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html

Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов

Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов - РИА Новости, 23.04.2025

Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам осмотра населенных пунктов Киржачского района в зоне ЧС констатировал в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T12:29:00+03:00

2025-04-23T12:29:00+03:00

2025-04-23T13:23:00+03:00

происшествия

владимирская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам осмотра населенных пунктов Киржачского района в зоне ЧС констатировал в своем Telegram-канале, что больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла.Губернатор написал, что объехал территории Киржачского района, пострадавшие от ЧС."Больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Жителям из пострадавших квартир и домов будет оказана помощь", - сообщил Авдеев.Он также рассказал, что побывал с коллегами на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012801791.html

владимирская область

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, владимирская область