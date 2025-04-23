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Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов - РИА Новости, 23.04.2025
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12:29 23.04.2025 (обновлено: 13:23 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vzryvy-2012927547.html
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов - РИА Новости, 23.04.2025
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам осмотра населенных пунктов Киржачского района в зоне ЧС констатировал в своем Telegram-канале, что... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T12:29:00+03:00
2025-04-23T13:23:00+03:00
происшествия
владимирская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам осмотра населенных пунктов Киржачского района в зоне ЧС констатировал в своем Telegram-канале, что больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла.Губернатор написал, что объехал территории Киржачского района, пострадавшие от ЧС."Больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Жителям из пострадавших квартир и домов будет оказана помощь", - сообщил Авдеев.Он также рассказал, что побывал с коллегами на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область
Происшествия, Владимирская область
Владимирский губернатор рассказал об ущербе от взрывов

Во Владимирской области не зафиксировали больших разрушений из-за взрывов

© РИА Новости / Владимир Никонов | Перейти в медиабанкПожарные машины в Киржаче Владимирской области
Пожарные машины в Киржаче Владимирской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Владимир Никонов
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Пожарные машины в Киржаче Владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев по итогам осмотра населенных пунктов Киржачского района в зоне ЧС констатировал в своем Telegram-канале, что больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла.
Губернатор написал, что объехал территории Киржачского района, пострадавшие от ЧС.
"Больших разрушений не зафиксировано, в основном выбиты стекла. Жителям из пострадавших квартир и домов будет оказана помощь", - сообщил Авдеев.
Он также рассказал, что побывал с коллегами на производственном предприятии, где есть незначительные повреждения.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Во Владимирской области открыли горячую линию после взрыва
22 апреля, 17:44
 
ПроисшествияВладимирская область
 
 
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