https://ria.ru/20250423/vvp-2013001934.html

Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд

Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд - РИА Новости, 23.04.2025

Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд

ВВП Германии в 2025 году на фоне введения США пошлин против импорта из Евросоюза может столкнуться со спадом - третий год подряд, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T16:54:00+03:00

2025-04-23T16:54:00+03:00

2025-04-23T16:54:00+03:00

экономика

германия

сша

италия

fitch ratings

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВВП Германии в 2025 году на фоне введения США пошлин против импорта из Евросоюза может столкнуться со спадом - третий год подряд, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. "Глобальная торговая война, начатая администрацией США, приведет к снижению темпов роста мировой и европейской экономики. Мы пересмотрели наши прогнозы роста еврозоны до всего 0,6% в 2025 году с сокращением роста в отдельных странах, включая сокращение примерно на 0,2 процентного пункта для Германии (до -0,1%), Италии (до 0,3%) и Испании (до 2,3%)", - пишут они. Если ожидания по ВВП Германии сбудутся, то это будет для страны третьим подряд годом со спадом в экономике. Германия в 2023 году столкнулась со снижением темпов роста экономики - на 0,3%, в 2024 году она сократилась еще на 0,2%. До этого за последние шестьдесят лет ВВП два года подряд падал лишь однажды - в начале 2000-х годов, когда в мире лопнул "пузырь" на рынке интернет-компаний. Аналитики отмечают, что недавно объявленные тарифы США на импорт из европейских стран в случае вступления в силу ослабят рост доходов и прибыли для многих европейских корпоративных секторов. "Торговые риски и растущая конкуренция в значительной степени определят прямые последствия для сектора, в то время как ухудшение перспектив экономического роста будет иметь более широкие последствия. Секторы химической промышленности, автомобилестроения и технологий оборудования, вероятно, больше всего пострадают в Европе", - считают они.

https://ria.ru/20250422/bundesver-2012724585.html

https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html

германия

сша

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, германия, сша, италия, fitch ratings