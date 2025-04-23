https://ria.ru/20250423/vvp-2013001934.html
Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд
Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд - РИА Новости, 23.04.2025
Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд
ВВП Германии в 2025 году на фоне введения США пошлин против импорта из Евросоюза может столкнуться со спадом - третий год подряд, говорится в сообщении... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T16:54:00+03:00
2025-04-23T16:54:00+03:00
2025-04-23T16:54:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВВП Германии в 2025 году на фоне введения США пошлин против импорта из Евросоюза может столкнуться со спадом - третий год подряд, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. "Глобальная торговая война, начатая администрацией США, приведет к снижению темпов роста мировой и европейской экономики. Мы пересмотрели наши прогнозы роста еврозоны до всего 0,6% в 2025 году с сокращением роста в отдельных странах, включая сокращение примерно на 0,2 процентного пункта для Германии (до -0,1%), Италии (до 0,3%) и Испании (до 2,3%)", - пишут они. Если ожидания по ВВП Германии сбудутся, то это будет для страны третьим подряд годом со спадом в экономике. Германия в 2023 году столкнулась со снижением темпов роста экономики - на 0,3%, в 2024 году она сократилась еще на 0,2%. До этого за последние шестьдесят лет ВВП два года подряд падал лишь однажды - в начале 2000-х годов, когда в мире лопнул "пузырь" на рынке интернет-компаний. Аналитики отмечают, что недавно объявленные тарифы США на импорт из европейских стран в случае вступления в силу ослабят рост доходов и прибыли для многих европейских корпоративных секторов. "Торговые риски и растущая конкуренция в значительной степени определят прямые последствия для сектора, в то время как ухудшение перспектив экономического роста будет иметь более широкие последствия. Секторы химической промышленности, автомобилестроения и технологий оборудования, вероятно, больше всего пострадают в Европе", - считают они.
https://ria.ru/20250422/bundesver-2012724585.html
https://ria.ru/20250108/germanija-1992854861.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, сша, италия, fitch ratings
Экономика, Германия, США, Италия, Fitch Ratings
Fitch ждет спада ВВП Германии третий год подряд
Fitch на фоне торговой войны ждет спада ВВП Германии третий год подряд
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. ВВП Германии в 2025 году на фоне введения США пошлин против импорта из Евросоюза может столкнуться со спадом - третий год подряд, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch.
"Глобальная торговая война, начатая администрацией США
, приведет к снижению темпов роста мировой и европейской экономики. Мы пересмотрели наши прогнозы роста еврозоны до всего 0,6% в 2025 году с сокращением роста в отдельных странах, включая сокращение примерно на 0,2 процентного пункта для Германии
(до -0,1%), Италии
(до 0,3%) и Испании
(до 2,3%)", - пишут они.
Если ожидания по ВВП Германии сбудутся, то это будет для страны третьим подряд годом со спадом в экономике.
Германия в 2023 году столкнулась со снижением темпов роста экономики - на 0,3%, в 2024 году она сократилась еще на 0,2%. До этого за последние шестьдесят лет ВВП два года подряд падал лишь однажды - в начале 2000-х годов, когда в мире лопнул "пузырь" на рынке интернет-компаний.
Аналитики отмечают, что недавно объявленные тарифы США на импорт из европейских стран в случае вступления в силу ослабят рост доходов и прибыли для многих европейских корпоративных секторов. "Торговые риски и растущая конкуренция в значительной степени определят прямые последствия для сектора, в то время как ухудшение перспектив экономического роста будет иметь более широкие последствия. Секторы химической промышленности, автомобилестроения и технологий оборудования, вероятно, больше всего пострадают в Европе", - считают они.