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Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики
Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики - РИА Новости, 23.04.2025
Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики
Американец Роберт Вудлэнд высказал благодарность после заседания суда по его уголовному делу, где ему снизили срок с 12,5 до 9,5 лет лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T02:55:00+03:00
2025-04-23T02:55:00+03:00
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американец Роберт Вудлэнд высказал благодарность после заседания суда по его уголовному делу, где ему снизили срок с 12,5 до 9,5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Он сказал "спасибо". Это явно было адресовано суду", - сказал защитник. В июле 2024 года Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок. Как установил суд, 3 января 2024 года Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали. Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался.
https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html
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происшествия, россия, мытищи, москва, московский городской суд
Происшествия, Россия, Мытищи, Москва, Московский городской суд
Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики
Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики до 9,5 лет