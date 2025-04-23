https://ria.ru/20250423/vudlend-2012866428.html

Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики

Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики - РИА Новости, 23.04.2025

Американец Вудлэнд поблагодарил суд, снизивший ему срок за наркотики

Американец Роберт Вудлэнд высказал благодарность после заседания суда по его уголовному делу, где ему снизили срок с 12,5 до 9,5 лет лишения свободы, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T02:55:00+03:00

2025-04-23T02:55:00+03:00

2025-04-23T02:55:00+03:00

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американец Роберт Вудлэнд высказал благодарность после заседания суда по его уголовному делу, где ему снизили срок с 12,5 до 9,5 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости адвокат Станислав Кшевицкий. "Он сказал "спасибо". Это явно было адресовано суду", - сказал защитник. В июле 2024 года Вудлэнд был приговорен к 12,5 годам колонии строгого режима по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное организованной группой в крупном размере). Впоследствии Мосгорсуд утвердил ему срок. Как установил суд, 3 января 2024 года Вудлэнд, исполняя указания главы орггруппы, в лесопарковой зоне в подмосковных Мытищах забрал в тайнике-закладке мефедрон массой не менее 46,91 грамма, перевез наркотик в квартиру на Широкой улице в Москве, расфасовал в 49 свертков для незаконного сбыта. Их у него обнаружили при личном досмотре полицейские и задержали, впоследствии американца арестовали. Защита утверждала, что Вудлэнд частично признал вину - наркотики употреблял, но сбывать не собирался.

https://ria.ru/20241126/vudlend-1985702993.html

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