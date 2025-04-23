https://ria.ru/20250423/vuchich-2013061752.html
Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов
Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов - РИА Новости, 23.04.2025
Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов
Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и поддержку... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T22:52:00+03:00
2025-04-23T22:52:00+03:00
2025-04-23T22:53:00+03:00
сербия
россия
белград (город)
александр вучич
владимир путин
сербская православная церковь
белградский университет
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БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и поддержку официального Белграда в вопросе происходящих в Сербии протестов, которые Вучич в своем заявлении назвал цветной революцией. Президент РФ Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Предстоятель Сербской православный церкви заявил в ходе встречи, что в его стране сейчас происходит цветная революция и выразил надежду, что она будет побеждена. "То, что они (Путин и Порфирий - ред.) говорят о цветной революции, - и Владимир Владимирович (Путин - ред.) со мной об этом говорил, в трех предложениях всё сказал: "Следим внимательно, знаем, что речь идет о цветной революции. Желаем тебе успеха в борьбе, и если что-то можем, ты скажи. Точка", - заявил Вучич в эфире Pink TV. Он отметил, что впервые озвучил то, что ему сказал Путин. Президент Сербии также поблагодарил российского лидера и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание происходящего в Сербии и поддержку. "Российское государство и русская церковь всегда работали вместе. Между ними уже десятилетиями существует симфония, это нередко говорил и блаженнопочивший патриарх Ириней (патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября 2020 года в Белграде - ред.). Наша Церковь нередко мыслит иначе, нежели мы, по отдельным вопросам. Но наша Церковь не будет разрушать государство Сербию - и это главное, вопреки усилиям определенных кругов вокруг Церкви, или меньшинства внутри нее. Никогда не будет большинства в Сербской церкви для разрушения сербского государства, и наоборот - никогда в сербском государстве не получите поддержки для разрушения Сербской церкви", - подчеркнул Вучич. Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".
https://ria.ru/20250321/vulin-2006356716.html
https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html
https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин, сербская православная церковь, белградский университет
Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Сербская православная церковь, Белградский университет
Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов
Вучич впервые озвучил слова Путина о поддержке властей Сербии во время протестов
БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и поддержку официального Белграда в вопросе происходящих в Сербии протестов, которые Вучич в своем заявлении назвал цветной революцией.
Президент РФ Владимир Путин
встретился во вторник в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Предстоятель Сербской православный церкви
заявил в ходе встречи, что в его стране сейчас происходит цветная революция и выразил надежду, что она будет побеждена.
"То, что они (Путин и Порфирий - ред.) говорят о цветной революции, - и Владимир Владимирович (Путин - ред.) со мной об этом говорил, в трех предложениях всё сказал: "Следим внимательно, знаем, что речь идет о цветной революции. Желаем тебе успеха в борьбе, и если что-то можем, ты скажи. Точка", - заявил Вучич
в эфире Pink TV.
Он отметил, что впервые озвучил то, что ему сказал Путин.
Президент Сербии
также поблагодарил российского лидера и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание происходящего в Сербии и поддержку.
«
"Российское государство и русская церковь всегда работали вместе. Между ними уже десятилетиями существует симфония, это нередко говорил и блаженнопочивший патриарх Ириней (патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября 2020 года в Белграде
- ред.). Наша Церковь нередко мыслит иначе, нежели мы, по отдельным вопросам. Но наша Церковь не будет разрушать государство Сербию - и это главное, вопреки усилиям определенных кругов вокруг Церкви, или меньшинства внутри нее. Никогда не будет большинства в Сербской церкви для разрушения сербского государства, и наоборот - никогда в сербском государстве не получите поддержки для разрушения Сербской церкви", - подчеркнул Вучич.
Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет
с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов.
Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах.
Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа.
Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".