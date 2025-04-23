https://ria.ru/20250423/vuchich-2013061752.html

Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов

Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов - РИА Новости, 23.04.2025

Вучич поблагодарил Путина за поддержку властей Сербии во время протестов

Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и поддержку... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T22:52:00+03:00

2025-04-23T22:52:00+03:00

2025-04-23T22:53:00+03:00

сербия

россия

белград (город)

александр вучич

владимир путин

сербская православная церковь

белградский университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991657036_0:1:3086:1737_1920x0_80_0_0_6106ca313a50f5f5093ee618208eb75b.jpg

БЕЛГРАД, 23 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич поблагодарил президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание и поддержку официального Белграда в вопросе происходящих в Сербии протестов, которые Вучич в своем заявлении назвал цветной революцией. Президент РФ Владимир Путин встретился во вторник в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. Предстоятель Сербской православный церкви заявил в ходе встречи, что в его стране сейчас происходит цветная революция и выразил надежду, что она будет побеждена. "То, что они (Путин и Порфирий - ред.) говорят о цветной революции, - и Владимир Владимирович (Путин - ред.) со мной об этом говорил, в трех предложениях всё сказал: "Следим внимательно, знаем, что речь идет о цветной революции. Желаем тебе успеха в борьбе, и если что-то можем, ты скажи. Точка", - заявил Вучич в эфире Pink TV. Он отметил, что впервые озвучил то, что ему сказал Путин. Президент Сербии также поблагодарил российского лидера и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за понимание происходящего в Сербии и поддержку. "Российское государство и русская церковь всегда работали вместе. Между ними уже десятилетиями существует симфония, это нередко говорил и блаженнопочивший патриарх Ириней (патриарх Сербский Ириней умер 20 ноября 2020 года в Белграде - ред.). Наша Церковь нередко мыслит иначе, нежели мы, по отдельным вопросам. Но наша Церковь не будет разрушать государство Сербию - и это главное, вопреки усилиям определенных кругов вокруг Церкви, или меньшинства внутри нее. Никогда не будет большинства в Сербской церкви для разрушения сербского государства, и наоборот - никогда в сербском государстве не получите поддержки для разрушения Сербской церкви", - подчеркнул Вучич. Протестующие из-за гибели 16 человек в результате обрушении навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, крупнейшим из которых является Белградский университет с четырьмя десятками факультетов с большой автономией. Там учится около 100 тысяч студентов. Демонстранты почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250321/vulin-2006356716.html

https://ria.ru/20250119/serbiya-1994417800.html

https://ria.ru/20250324/serbija-2006848866.html

сербия

россия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин, сербская православная церковь, белградский университет