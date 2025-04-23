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Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 23.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:03 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html
Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области
Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 23.04.2025
Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области
Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T21:03:00+03:00
2025-04-23T21:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
курская область
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Среди личного состава ВСУ наблюдается снижение морально-психологического состояния. По разведданным нашей группировки, подразделения противника, находящиеся на границе в Сумской области, жалуются, что их давно не меняли", - сказал источник. По его словам, с беспилотной авиации заметно значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения. "Наши операторы БПЛА постоянно ведут разведку над позициями ВСУ", - пояснил собеседник агентства. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Курская область, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области

Солдаты ВСУ в Сумской области деморализованы и жалуются, что их долго не меняли

© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
«
"Среди личного состава ВСУ наблюдается снижение морально-психологического состояния. По разведданным нашей группировки, подразделения противника, находящиеся на границе в Сумской области, жалуются, что их давно не меняли", - сказал источник.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область
6 апреля, 17:53
По его словам, с беспилотной авиации заметно значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения. "Наши операторы БПЛА постоянно ведут разведку над позициями ВСУ", - пояснил собеседник агентства.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьКурская областьВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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