Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области
Солдаты ВСУ в Сумской области деморализованы и жалуются, что их долго не меняли
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised BrigadeУкраинские военные
© AP Photo / Ukraine's 65th Mechanised Brigade
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север".
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"Среди личного состава ВСУ наблюдается снижение морально-психологического состояния. По разведданным нашей группировки, подразделения противника, находящиеся на границе в Сумской области, жалуются, что их давно не меняли", - сказал источник.
По его словам, с беспилотной авиации заметно значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения. "Наши операторы БПЛА постоянно ведут разведку над позициями ВСУ", - пояснил собеседник агентства.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ.
Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.
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