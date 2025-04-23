https://ria.ru/20250423/vsu-2013052091.html

Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области

Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области - РИА Новости, 23.04.2025

Источник рассказал о деморализации украинских военных в Сумской области

Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T21:03:00+03:00

2025-04-23T21:03:00+03:00

2025-04-23T21:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сумская область

курская область

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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КУРСКАЯ ОБЛ., 23 апр – РИА Новости. Украинские военнослужащие в Сумской области вблизи границы с Россией деморализованы: солдаты ВСУ жалуются, что их долго не меняли на позициях, рассказал РИА Новости источник в группировке войск "Север". "Среди личного состава ВСУ наблюдается снижение морально-психологического состояния. По разведданным нашей группировки, подразделения противника, находящиеся на границе в Сумской области, жалуются, что их давно не меняли", - сказал источник. По его словам, с беспилотной авиации заметно значительное снижение передвижения личного состава к линии боевого соприкосновения. "Наши операторы БПЛА постоянно ведут разведку над позициями ВСУ", - пояснил собеседник агентства. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Преступления, совершенные военнослужащими и иностранными наемниками ВСУ в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Президент России Владимир Путин ранее на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что все преступления киевского режима в России должны быть задокументированы, а преступники - найдены и наказаны.

https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сумская область, курская область, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)