https://ria.ru/20250423/vsu-2013039741.html

В отношении 290 пленных военных ВСУ возбудили 175 уголовных дел

В отношении 290 пленных военных ВСУ возбудили 175 уголовных дел - РИА Новости, 23.04.2025

В отношении 290 пленных военных ВСУ возбудили 175 уголовных дел

В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ после нападения на Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, 41 из них уже рассмотрено судом, сообщили РИА... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T19:31:00+03:00

2025-04-23T19:31:00+03:00

2025-04-23T19:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

парагвай

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ после нападения на Курскую область возбуждено 175 уголовных дел, 41 из них уже рассмотрено судом, сообщили РИА Новости в СК РФ. "В отношении 290 пленных военнослужащих ВСУ возбуждено 175 уголовных дел, из которых 41 дело в отношении 98 лиц уже рассмотрено судом", - говорится в сообщении. В рамках расследования уголовного дела о вербовке и участии наемников в боевых действиях на стороне ВСУ в числе прочих осуществляется уголовное преследование иностранцев, причастных к террористической деятельности на территории Курской области. Среди них - граждане Парагвая, подданная Дании, наемники из Бразилии, Мальты, Перу, Колумбии и других стран, уточняет ведомство.

https://ria.ru/20250419/kursk-2012230948.html

курская область

россия

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в мире, курская область, россия, парагвай, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), происшествия