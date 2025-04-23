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ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская - РИА Новости, 23.04.2025
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18:00 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vsu-2013020573.html
ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская
ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская - РИА Новости, 23.04.2025
ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская
Украинские войска атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден многоквартирный жилой дом, а также автомобиль, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T18:00:00+03:00
2025-04-23T18:00:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден многоквартирный жилой дом, а также автомобиль, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Бандеровцы ударили тремя дронами-камикадзе по мирному городу в Запорожской области. В результате атаки пострадал многоквартирный жилой дом и автомобиль", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250422/rogov-2012645254.html
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в мире, жкх, запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов
В мире, ЖКХ, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов
ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская

Рогов: ВСУ атаковали дронами-камикадзе Каменку-Днепровскую, поврежден 1 дом

© Фото : Владимир Рогов / TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Последствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден многоквартирный жилой дом, а также автомобиль, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Бандеровцы ударили тремя дронами-камикадзе по мирному городу в Запорожской области. В результате атаки пострадал многоквартирный жилой дом и автомобиль", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
© Фото : Владимир Рогов / TelegramПоследствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
Последствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Владимир Рогов / Telegram
Последствия атаки дронов ВСУ на Каменку-Днепровскую
По его словам, обошлось без жертв и пострадавших.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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