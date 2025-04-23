https://ria.ru/20250423/vsu-2013020573.html

ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская

ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская - РИА Новости, 23.04.2025

ВСУ атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская

Украинские войска атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден многоквартирный жилой дом, а также автомобиль, сообщил... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T18:00:00+03:00

2025-04-23T18:00:00+03:00

2025-04-23T18:00:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости. Украинские войска атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области, поврежден многоквартирный жилой дом, а также автомобиль, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Бандеровцы ударили тремя дронами-камикадзе по мирному городу в Запорожской области. В результате атаки пострадал многоквартирный жилой дом и автомобиль", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, обошлось без жертв и пострадавших. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250422/rogov-2012645254.html

запорожская область

россия

днепр (город)

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