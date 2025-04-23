https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html

Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ

Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025

Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ

Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на... РИА Новости, 23.04.2025

2025-04-23T17:11:00+03:00

2025-04-23T17:11:00+03:00

2025-04-23T17:44:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на видео, опубликованном Минобороны. "Каждому подразделению стоит разная задача: где-то мы закрепляемся, где-то — идем вперед <…> Мы работаем коллективно, в составе бригады, продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник, — это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории", — сказал он.Тактику украинских войск командир назвал своеобразной — кто-то убегает, кто-то цепляется. "Видно, они кого-то оставляют, чтобы задержать наше продвижение, кого-то эвакуируют, каких-то особо ценных сотрудников. Пытаются удержаться, но мы их уничтожаем", — заключил Космос.По информации Минобороны, бойцы группировки "Север" продолжают вытеснять подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе Горналя и Олешни. Только за минувшие сутки они нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Противник потерял более 170 человек, американскую БМП Bradley, боевую бронемашину, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч солдат, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html

https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф