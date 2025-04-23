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Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 23.04.2025 (обновлено: 17:44 23.04.2025)
https://ria.ru/20250423/vsu-2013006943.html
Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ
Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ - РИА Новости, 23.04.2025
Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ
Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T17:11:00+03:00
2025-04-23T17:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на видео, опубликованном Минобороны. &quot;Каждому подразделению стоит разная задача: где-то мы закрепляемся, где-то — идем вперед &lt;…&gt; Мы работаем коллективно, в составе бригады, продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник, — это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории&quot;, — сказал он.Тактику украинских войск командир назвал своеобразной — кто-то убегает, кто-то цепляется. "Видно, они кого-то оставляют, чтобы задержать наше продвижение, кого-то эвакуируют, каких-то особо ценных сотрудников. Пытаются удержаться, но мы их уничтожаем", — заключил Космос.По информации Минобороны, бойцы группировки "Север" продолжают вытеснять подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе Горналя и Олешни. Только за минувшие сутки они нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Противник потерял более 170 человек, американскую БМП Bradley, боевую бронемашину, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч солдат, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20250421/trofei-2012144726.html
https://ria.ru/20250422/monastyr-2012727669.html
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ

Командир Космос: Горналь остался последним населенным пунктом, где есть ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений
Военнослужащие штурмовых подразделений - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на видео, опубликованном Минобороны.
«

"Каждому подразделению стоит разная задача: где-то мы закрепляемся, где-то — идем вперед <…> Мы работаем коллективно, в составе бригады, продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник, — это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории", — сказал он.

© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Продвижение подразделений группировки войск Север в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Тактику украинских войск командир назвал своеобразной — кто-то убегает, кто-то цепляется.
"Видно, они кого-то оставляют, чтобы задержать наше продвижение, кого-то эвакуируют, каких-то особо ценных сотрудников. Пытаются удержаться, но мы их уничтожаем", — заключил Космос.
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По информации Минобороны, бойцы группировки "Север" продолжают вытеснять подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе Горналя и Олешни. Только за минувшие сутки они нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Противник потерял более 170 человек, американскую БМП Bradley, боевую бронемашину, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч солдат, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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