Горналь остался последним пунктом в Курской области, где находятся ВСУ
Командир Космос: Горналь остался последним населенным пунктом, где есть ВСУ
Военнослужащие штурмовых подразделений. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Село Горналь осталось последним населенным пунктом Курской области, где еще могут быть украинские войска, рассказал командир батальона с позывным Космос на видео, опубликованном Минобороны.
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"Каждому подразделению стоит разная задача: где-то мы закрепляемся, где-то — идем вперед <…> Мы работаем коллективно, в составе бригады, продвигаемся в сторону последнего населенного пункта, в котором может быть еще противник, — это Горналь. Сейчас занимаемся зачисткой до границы полностью нашей территории", — сказал он.
© ИнфографикаПродвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
© Инфографика
Продвижение подразделений группировки войск "Север" в Курской области
Тактику украинских войск командир назвал своеобразной — кто-то убегает, кто-то цепляется.
"Видно, они кого-то оставляют, чтобы задержать наше продвижение, кого-то эвакуируют, каких-то особо ценных сотрудников. Пытаются удержаться, но мы их уничтожаем", — заключил Космос.
По информации Минобороны, бойцы группировки "Север" продолжают вытеснять подразделения ВСУ с ключевых укрепленных позиций в районе Горналя и Олешни. Только за минувшие сутки они нанесли поражение трем десантно-штурмовым бригадам ВСУ и бригаде территориальной обороны. Противник потерял более 170 человек, американскую БМП Bradley, боевую бронемашину, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей и бронированную ремонтно-эвакуационную машину. Уничтожены также 11 пунктов управления дронами и два склада боеприпасов.
В начале марта группировка "Север" перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 30 населенных пунктов, включая районный центр — город Суджу.
По данным Минобороны, всего за время боевых действий в курском приграничье ВСУ потеряли более 75 тысяч солдат, свыше 400 танков и тысячи единиц другой техники.
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