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Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке - РИА Новости, 23.04.2025
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке
Украинский беспилотник попытался атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка, но был перехвачен системой ПВО "Купол Донбасса", сообщили в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:39:00+03:00
в мире
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник попытался атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка, но был перехвачен системой ПВО "Купол Донбасса", сообщили в Telegram-канале штабе обороны ДНР. "Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба.По данным ведомства, дрон нес на себе боевой фугасный заряд. Взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили дрон и уничтожили взрывоопасные предметы на специальном полигоне, отметили в штабе. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20250221/donbass-2000840179.html
куйбышевский район
донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика
В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке
ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка