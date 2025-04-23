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Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке - РИА Новости, 23.04.2025
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15:39 23.04.2025
https://ria.ru/20250423/vsu-2012979026.html
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке - РИА Новости, 23.04.2025
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке
Украинский беспилотник попытался атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка, но был перехвачен системой ПВО "Купол Донбасса", сообщили в... РИА Новости, 23.04.2025
2025-04-23T15:39:00+03:00
2025-04-23T15:39:00+03:00
в мире
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник попытался атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка, но был перехвачен системой ПВО "Купол Донбасса", сообщили в Telegram-канале штабе обороны ДНР. &quot;Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы &quot;Купол Донбасса&quot; предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка&quot;, - говорится в сообщении штаба.По данным ведомства, дрон нес на себе боевой фугасный заряд. Взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили дрон и уничтожили взрывоопасные предметы на специальном полигоне, отметили в штабе. Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
https://ria.ru/20250221/donbass-2000840179.html
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донецк
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в мире, куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика
В мире, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика
Дроны ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Донецке

ВСУ попытались атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка

© Фото : Штаб обороны ДНРУкраинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
© Фото : Штаб обороны ДНР
Украинский беспилотник, сбитый над территорией ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 апр - РИА Новости. Украинский беспилотник попытался атаковать электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка, но был перехвачен системой ПВО "Купол Донбасса", сообщили в Telegram-канале штабе обороны ДНР.
«

"Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила террористическую атаку украинского БПЛА на электроподстанцию в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба.

По данным ведомства, дрон нес на себе боевой фугасный заряд. Взрывотехники УФСБ России по ДНР обезвредили дрон и уничтожили взрывоопасные предметы на специальном полигоне, отметили в штабе.
Куйбышевский район расположен в западной части Донецка.
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В миреКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная Республика
 
 
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